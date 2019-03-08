Hazım Körmükçü ile Olaylı Ayrılan Hilal Özdemir Kimdir?

Hilal Özdemir, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına katıldı. 14 yıllık eşi Hazım Körmükçü'den ses getiren bir şekilde ayrılan Hilal Özdemir, merak edilenleri canlı yayında açıkladı. Program sonrası internet kullanıcıları Hilal Özdemir'i araştırmaya başladı. Peki, Hilal Özdemir kimdir?

HİLAL ÖZDEMİR KİMDİR?

Hilal Özdemir, 20 Nisan 1971 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk halk müziği şarkıları söylemektedir. Harika Avcı, Hüner Coşkuner, Sedat Sayan, Nur Ertürk, Ayşe Tunalı gibi çok sayıda sanatçının da prodüktörlüğünü yapan ve Neşe Karaböcek ile Gülden Karaböcek ile bir dönem evli olan prodüktör Atilla Alpsakarya sayesinde tanınır oldu. Hilal Özdemir, 1995 yılında oyuncu Salih Güney ile nişanlandı ayrıldı. 2007 yılında yayınlanan ilk sezon "Şarkı Söylemek Lazım" yarışmasına o zamanki eşi Hazım Körmükçü ile katıldı.

11 YILLIK EVLİLİK SONLANDI

Yarışmanın sunuculuğunu Behzat Uygur ve Zeynep Tokuş birlikte yaparken, jüride Olcayto Ahmet Tuğsuz, Erol Büyükburç, Fuat Güner, İnci Çayırlı, Oray Eğin, Eyşan Özhim vardı. İlhan Şeşen Zuhal Topal çiftinin birinci olduğu yarışmada? İlhan Şeşen – Zuhal Topal, Hilal Özdemir – Hazım Körmükçü, Hakan Aysev – Serap Ezgü, Ferda Anıl Yarkın – Helin Avşar, Suat Suna – Irmak Ünal, Metin Arolat – Hande Subaşı, Işın Karaca – Vatan Şaşmaz, Burcu Güneş – Berke Hürcan, Yeliz Eker – Semih Saygıner, Linet – Erhan Yazıcıoğlu, Zeynep Dizdar – Yağmur Atacan, Mirkelam – Didem Uzel yarışmacı olarak katıldılar. Hilal Özdemir, 20 Nisan 2003 tarihinde oyuncu Hazım Körmükçü ile evlendi. 2014 yılında boşandı. Ada adında oğlu ve Aykaadında kızı vardır.