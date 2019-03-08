Hazım Körmükçü'nün Eski Eşi Hilal Özdemir'den İtiraf: Şiddet Görmeme Rağmen Boşanamadım

Hilal Özdemir, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. 14 yıllık eşi Hazım Körmükçü'den olaylı bir şekilde ayrılan Hilal Özdemir, merak edilenleri canlı yayında anlatı.

Hilal Özdemir, olaylı şekilde bitirdiği evlilik için üzüntüden mide kanaması geçirdiğini söyledi.

"ÜZÜNTÜDEN MİDE KANAMASI GEÇİRDİM"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel katıldığı programda eski eşinden şiddet gördüğünü ve yaşadığı zorlukları şöyle anlattı: "Her şey geçti. Geçiyor... ama delip geçiyor. O dönem mide kanaması geçirdim üzüntüden bunu kimse bilmez. Ayrılık nedeni şundan bundan diye bir şey söylemek istemiyorum. Her ne olursa olsun 14 sene var ve 2 çocuğum var.

Eğer ben bunu kullanmak isteseydim kanal kanal gezerdim. Ben yapısal olarak öyle bir insan değilim. Ben daima güçlü oldum, güçlü durdum. Evlatlarıma ve Allah'a sığındım. Ben sadece 'Allah ıslah etsin' diyorum.

Hilal Özdemir, Şiddet Gördüğü Hazım Körmükçü ile Biten Evliliğinin Bilinmeyenlerini Anlattı">

"ÇOCUKLARIYLA İRTİBATI KESTİ"

Çok üzüldüm, evlatlarım çok üzüldü. Onların gözü önünce de cereyan eden olaylar oldu. Biriken olaylar sonucunda aşkımız, sevgimiz bitti ve ayrıldık. Hazım, 2 yıldır hiçbir şekilde aramıyor. Çocuklarıyla irtibatını kesti. Onlardan da boşandı. Böyle insanları çok duyuyorum. Bunlara insansı mahlukat deniyor. Nice babalar var, çocuklarını annelerinden daha iyi bakıyorlar.

"BABAM BENDEN DAHA ERGEN"

'Çocukları göstermiyor' diye bir duyum aldım. Çocuklarımdan biri 16 yaşında. Kızım 13 yaşına giriyor. Babalarıyla çok güzel bir ilişkileri vardı. Artık hayatımıza 3 silahşörler olarak devam ediyoruz. Oğlum geçen sene bu olayları gördü. 'Ben kendimi ergen sanıyordum, babam benden daha ergen çıktı baksana şu fotoğraflara' dedi. Tabii ki bir ilişkin olabilir. Biz ayrılmışız zaten... Ama 2 çocuğun var biraz dikkatli davran.

Hazım Körmükçü ile Biten Evliliğinin Bilinmeyenlerini Anlattı">

"ŞİDDET GÖRMEME RAĞMEN BOŞANAMADIM"

Denenmişi denemek vakit kaybıdır. Çocuklarım çok küçüktü, birkaç kez şiddet görmeme rağmen boşanamadım. Zeynep Tandoğan'ın fotoğraflarını görünce 'bana yapan herkese yapar' dedim. Bir kez vuran, bir daha vurur. O yol açılmıştır bir kez. Devamı gelir.

"ALLAH KİMSEYE MUHTAÇ ETMESİN"

Onlar mutludur, mutsuzdur hiç umurumda değil. Ben kendimin derdindeyim. 2 yıl içinde 'bir şeye ihtiyacınız var mı?' diye bir telefon gelmedi. Her daim ailem benim arkamda çok şükür. Allah kimseye muhtaç etmesin. Ben her zaman 'önce evlatlarım' diyorum. Onlara yetmeye çalışıyorum. Ben evliliğim boyunca kendimi evime ve evlatlarıma verdim. Hilal yoktu. Biraz fazla aileciyim. Evli değilken de yeğenlerimi sahiplenirdim. Öyle olunca da piyasadan uzak kaldım, unutuldum.

Hazım Körmükçü ile Biten Evliliğinin Bilinmeyenlerini Anlattı">

"ÇOCUKLARINI ÖZLESE GELİRDİ"

Doğum günü, karne günü, hastalık... bir sürü şey oldu. Babaları ortada yok. Zamanında çocuklarını seven bir insandı, emek de vermişti. Sanırım bir takım nedenlerden dolayı olay bu hale geldi. Benim annem 'susayan, suyu bulur' derdi. Çok doğru. Sebep ne olursa olsun, çocuklarını özlese gelirdi.

Ben Zeynep Tandoğan'ı hiç görmedim. Tanımam da... Basından gördüm. Uyarmak demeyelim de uzaklaştırma alınmıştı o dönemde. O hanımefendi de vakıftı o olaya... 14 yıl içinde iki çocuğumun hatrına birçok şeyi içime attım. Demlendirdim. Bir şey olmuyorsa, olmuyordur.

"BABAANNESİ KIZIMI İSTEMEDİ"

Pelin Körmükçü'nün bana desteği olmadı hatta köstek oldu. Karşı tarafın ailesi torunlarını 8 yıldır bir kez aramadılar. Oğlum babaannesine gitti 3 gün kaldı. Bir daha ne arama, ne sorma... Kızım 'ben de gelebilir miyim babaanne' dedi. 'Biz tatile gidiyoruz' dediler, istemediler."