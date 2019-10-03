Haberler » Güncel » Haber

Hileli satış yapan 2 kişiye, pazardan men cezası

TEKİRDAĞ'da, perşembe günleri kurulan semt pazarında, fiyat etiketlerini değiştirerek, hileli satış yaptığını belirlenen R.T ve A.S.'ye pazardan 1 hafta men cezası verildi.

03.10.2019 13:43Hileli satış yapan 2 kişiye, pazardan men cezası
TEKİRDAĞ'da, perşembe günleri kurulan semt pazarında, fiyat etiketlerini değiştirerek, hileli satış yaptığını belirlenen R.T ve A.S.'ye pazardan 1 hafta men cezası verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, perşembe günleri kurulan semt pazarında yaptığı denetimlerde R.T ve A.S.'nin, tezgahlarında tüketiciyi yanıltıcı ve hileli etiketler kullandığını belirledi. Zabıta ekipleri, satışlarının hileli olduğu gerekçesiyle 2 kişinin tezgahlarını kapatıp, 1 hafta süreyle satış yapmama cezası uyguladı. Esnafın tezgahlarının kurulduğu yere de 'Burada satış yapan esnafın vatandaşa kötü davrandığı ve hileli satış yaptığı için tezgahı Zabıta Müdürlüğünce kapatılmıştır' yazılı pankart asıldı.



Zabıta Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Zabıta, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:36 Anadolu adalet sarayı'nda kavga (2)
17:35 Darıca Belediyesi'nden işçilere müjde
17:35 Kartal'daki anadolu adalet sarayı'nda kavga
17:34 "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"
17:34 Vatandaştan mobil saha ekibine tam puan
17:34 Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınma hamlesi devam ediyor
17:33 Malazgirtli öğrenciler yaşlıları unutmadı