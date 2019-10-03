Haberler » Güncel » Haber

Hileli satış yapan 2 kişiye, pazardan men cezası

TEKİRDAĞ'da, perşembe günleri kurulan semt pazarında, fiyat etiketlerini değiştirerek, hileli satış yaptığını belirlenen R.T ve A.S.'ye pazardan 1 hafta men cezası verildi.

03.10.2019 15:14Hileli satış yapan 2 kişiye, pazardan men cezası
TEKİRDAĞ'da, perşembe günleri kurulan semt pazarında, fiyat etiketlerini değiştirerek, hileli satış yaptığını belirlenen R.T ve A.S.'ye pazardan 1 hafta men cezası verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, perşembe günleri kurulan semt pazarında yaptığı denetimlerde R.T ve A.S.'nin, tezgahlarında tüketiciyi yanıltıcı ve hileli etiketler kullandığını belirledi. Zabıta ekipleri, satışlarının hileli olduğu gerekçesiyle 2 kişinin tezgahlarını kapatıp, 1 hafta süreyle satış yapmama cezası uyguladı. Esnafın tezgahlarının kurulduğu yere de 'Burada satış yapan esnafın vatandaşa kötü davrandığı ve hileli satış yaptığı için tezgahı Zabıta Müdürlüğünce kapatılmıştır' yazılı pankart asıldı.



Zabıta Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Zabıta, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:52 Beylikdüzü'nde sonbahar hazırlığı
16:52 Trabzon'da öğrenciler deprem ve afetlere karşı bilinçlendirilecek
16:52 Uzungöl platformu'ndan 'yıkım' açıklaması
16:50 Edirne'den kısa kısa
16:50 Nur Sultan'a "İslam Dünyasının Yeşil Başkenti" ödülü
16:50 KTO Karatay'da hukuk öğrencilerine ilk ders Başkan Kılca'dan
16:49 Zabıtanın incirlerini döktüğü seyyar satıcı konuştu: 'o kadar dil döktüm, götürdüler'