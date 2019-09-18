Hillary Clinton, FETÖ'cü Enes Kanter'i yemeğe davet etti

ABD'deki başkanlık seçimlerinde, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'a karşı Demokratlar'dan aday gösterilen Hillay Clinton seçimi kaybetmişti. Clinton, evindeki yemekte NBA ekibi Boston Celtics forması giyen Enes Kanter ile yakından ilgilendi.

ENES KANTER'İ YEMEĞE DAVET ETTİ

Hillary Clinton, FETÖ'cü Enes Kanter'e "Yemeğe geliyorsun değil mi?" diye sorduktan sonra "Hayatında neler olup bittiğini bilmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

İŞTE İKİLİ ARASINDA GEÇEN DİYALOG

Hillary Clinton:Akşam yemeğine geliyorsun değil mi?

FETÖ'cü Enes Kanter:Tabi ki.

Hillary Clinton:Yani seninle konuşma şansımız olacak.

Hillary Clinton:Hayatında neler oluyor bilmek istiyorum.

FETÖ'cü Enes Kanter:Lütfen çok sevinirim

Hillary Clinton:Bana anlatırsın o hâlde