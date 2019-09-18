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Hillary Clinton, FETÖ'cü Enes Kanter'i yemeğe davet etti

ABD'de başkanlık seçimlerini kaybeden Hillary Clinton, FETÖ elebaşına "babam" diyen NBA oyuncusu Enes Kanter'i evinde ağırladı.

18.09.2019 12:51

ABD'deki başkanlık seçimlerinde, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'a karşı Demokratlar'dan aday gösterilen Hillay Clinton seçimi kaybetmişti. Clinton, evindeki yemekte NBA ekibi Boston Celtics forması giyen Enes Kanter ile yakından ilgilendi.

ENES KANTER'İ YEMEĞE DAVET ETTİ

Hillary Clinton, FETÖ'cü Enes Kanter'e "Yemeğe geliyorsun değil mi?" diye sorduktan sonra "Hayatında neler olup bittiğini bilmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

İŞTE İKİLİ ARASINDA GEÇEN DİYALOG

Hillary Clinton:Akşam yemeğine geliyorsun değil mi?

FETÖ'cü Enes Kanter:Tabi ki.

Hillary Clinton:Yani seninle konuşma şansımız olacak.

Hillary Clinton:Hayatında neler oluyor bilmek istiyorum.

FETÖ'cü Enes Kanter:Lütfen çok sevinirim

Hillary Clinton:Bana anlatırsın o hâlde

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Hillary Clinton, FETÖ'cü Enes Kanter'i yemeğe davet etti

Amerika Birleşik Devletleri, Hillary Clinton, Spor, Güncel

YORUMLAR(15)
KIBRIS GAZISI:ZATEN COK UZUN YILLARDAN BERI ÜLKEMIZ ÜZERINDE OYNANAN OYUNLARI BILIYORUZ BIZI BÖLMEK CEPHELESTIRMEK DÜSMAN ETMEK DINIMIZI YOZLASTIRMAK AHLAK VE MILLI MANEVIYATIMIZI CÖKERTMEK CÜRÜTMEK ICIN CABA HARCIYAN ÜLKEMIZ TOPRAKLARINA GÖZ DIKEN DIS GÜCLERI VE ONLARIN ICIMIZDEKI IS BIRLIKCISI VATAN MILLET HAINLERINI BILIYOR TANIYORUZ MILLETCE KABUL EDEMEDIGIMIZ HUSUS POLITIKACILARA SIYASETCILERE YÖNETICI VE BÜROKRATLARA NIYE DOKUNULMADIGI BU DURUM HALKIMIZIN BEYNI VE VICDANINI RAHATSIZ HUZURSUZ EDIYOR
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VATANSIZ MÜNAFIKLAR:BU GÖRÜŞMELER, MÜSLÜMAN VE TÜRK GEÇİNEN FETÖCÜLERİN VATANSIZ VE MÜNAFIK OLDUKLARININ İSPATIDIR
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CORCİ:saksocu Bill Clinton fena yaşlanmış.
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ATİLLA:şunlara fetocu demeyin artık amerikalı ve amerika bize saldırdı feto diye yumuşatıyoruz halen saldırı altındayız
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CAHİL CUHELA:Cok guzel helal olsun
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TC:nerde çirkin çirşef, suratsız insan olamayan tipsiz varsa , tarikatçı cemaatçi oluyor. yani fitne tohumları suratından halinden zamlarından belli oluyor.
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ÇİKOLATALI CİCİ BEBE:çok haklısın gerçekten güzel yorum !! hainlere kış kış yaşasın cehennem!!!!
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BU KİM BE:tipinde hiç nur yok yav. sümüklü teröristin yalakası uzun terörrist. insan müzveddesi
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KOROGLU:Vatan haini serefsiz
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MEHMET AGA:ANLATIR TABİ NAMUSSUZ
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