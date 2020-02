Hillary Clinton: Putin beni yenmek istiyordu

ABD eski Dışişleri Bakanı ve Başkan adayı Hillary Clinton, kendisi hakkında çekilmiş 252 dakikalık bir belgeseli tanıtmak için 70. Uluslararası Berlin Film Festivali'ndeydi.Dünyanın en prestijli üç film festivalinden biri sayılan Berlinale, bir yandan kırmızı halıyı dolduran yıldızları, bir yandan da keşfedilmeyi bekleyen sayısız yeteneği ağırlar her yıl. Bazen de öyle bir isim gelir ki hiçbir kategoriye sığmaz, festivale gelmesi başlı başına bir olaydır. Hillary Clinton da işte öyle bir isim. ABD eski Dışişleri Bakanı ve Başkan adayı, kendisi hakkında çekilmiş bir belgeseli tanıtmak için Berlin'deydi."Gerçek Hillary Clinton kim?"Dört bölüm ve 252 dakika süren "Hillary" adlı belgesel, ABD'de çağın en kutuplaştıran isimlerinden biri olan Clinton'ı mercek altına alıyor. Bir kesimin gözünde, hayatı boyunca kadınlar için, azınlıklar için mücadele veren azimli bir hak savunucusu, zeki ve yetkin bir politikacı, bir kesim için ise gözünü hırs bürümüş, soğuk bir kariyer düşkünü...Berlinale'de özel bir galayla izleyicilere sunulan belgesel, işte bu sayısız imaj ve önyargıyı aşıp "Gerçek Hillary Clinton kim?" sorusuna yanıt arıyor. Belgeselin yönetmeni Nanette Burstein'a göre, yedi gün boyunca röportaj yaptığı eski First Lady, hiçbir soruya "Yok, o konuya girmeyelim" dememiş. Clinton da, "Hayatımın sadece olumlu yanlarını anlatsaydım gülünç olurdu, benim de herkes gibi başarısızlıklarım, hayal kırıklıklarım oldu" diyor.Clinton Trump'ı "emekliliğe göndermek" istiyor"Hillary" belgeseli, Clinton'ın hayatına bir bakış. Ancak 72 yaşındaki politikacı, geriye bakmak yerine ileriye bakmayı seçtiğini, "Benden geriye ne miras kalacak?" sorusuna değil, daha neler yapılacağına odaklandığını anlatıyor. Tabii ki bu yapılacak işlerin başında da Donald Trump'ın "emekliliğe gönderilmesinin" olduğunu ekliyor. Clinton, basın toplantısında 2016'daki başkanlık yarışında yenik düştüğü Trump'ın ABD Başkanı olmasının, tüm dünyada otoriter rejimlerin yükselişini hızlandırdığına dikkat çekti. Trump'ın seçim kampanyası ve yönetim şeklinin otoriter liderleri cesaretlendirdiğini ve hakarete dayalı siyaseti teşvik ettiğini kaydeden Clinton, bu trendin "demokrasi için çok ciddi bir tehlike" teşkil ettiğini belirtti.Clinton Putin'e yüklendi Festival esnasında yaptığı bir açıklamada, "Rusların son Başkanımız gibi gelecek Başkanımızı da seçmeye çalıştıklarını biliyoruz" ifadesini kullanan Demokrat politikacı, basın toplantısında da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yüklendi. "Putin'in beni yanlış anladığını sanmıyorum. Benim kim olduğumu gayet iyi biliyordu. Özgürlük için, görgü için, Avrupa'yı, NATO'yu savunmak amacıyla, özellikle Atlantik'in iki yanındaki Batılı demokrasilerin güçlü ittifakı için mücadele edeceğimi biliyordu" diyen Clinton, Putin'in istihbarat servisine kendisi hakkında "akla gelebilecek her türlü olumsuzluğu" yaymaları yönünde talimat verdiğini iddia etti ve "Putin beni yenmek istiyordu" şeklinde konuştu."Sosyalist" aday sorusu yanıtsız kaldıClinton, 2020 seçimleri için gönlünden geçen adayın kim olduğu sorusunu ise yanıtsız bıraktı. ABD'li bir gazetecinin, Bernie Sanders'ın adını anmadan, Demokrat Parti'nin bir "sosyalisti" aday göstermesi fikrini nasıl bulduğu yönündeki sorusuna, Clinton, partisi kimi aday gösterirse ona destek vereceğini belirterek biraz kaçak cevap vermeyi tercih etti. Böylece siyasi filmlere ağırlık vermesiyle tanınan Berlinale, kısa bir süreliğine de olsa reel politika yapılan bir sahneye dönüştü.Aydın Üstünel/ Berlin(c)