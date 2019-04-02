Hilmi Bilgin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Sivas belediye başkan adayı Hilmi Bilgin oldu. AK Parti adayı Hilmi Bilgin, Sivas belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Sivas belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Sivas belediye başkan adayı Hilmi Bilgin ile ilgili seçim sonuçları ve Sivas belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Sivas belediye başkan adayı Hilmi Bilgin oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Sivas belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Sivas aday yarışı ve Sivas seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Sivas Seçim Bilgileri

Sivas belediyesi için toplam sandık sayısının 699 olduğu belirlendi.

Sivas belediyesi için açılan sandık sayısının ise 699 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Sivas belediyesi için katılım oranının ise % 84,79 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Sivas toplam seçmen sayısının ise 229.430 olduğu belirlendi.

Sivas belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 194.541 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Sivas belediye başkan adayı olarak gösterilen Hilmi Bilgin, Sivas yarışında % 49,35 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Hilmi Bilgin toplamda 93.284 adet oy sayısına ulaştı.

Hilmi Bilgin Kimdir?

Hilmi Bilgin, 1972 yılında Sivas'ta doğdu. Orta ve lise öğrenimi Sivas'ta tamamlayan Bilgin, Ankara Universitesi Hukuk Fakültesi'nden 1995 yılında mezun oldu. Sivas'ta bir süre kamu kurumunda avukatlık yapan Bilgin, bu görevinden istifa ederek serbest avukatlığa başladı. Sivas Barosu'nda sırasıyla Disiplin Kurulu Uyeliği, Yönetim Kurulu Uyeliği ve Baro Başkanlığı yapan Bilgin, AK Parti Sivas İl Teşkilatında Seçim İşleri Başkanı, Teşkilat Başkanı ve Seçim Koordinasyon Merkezi'nde hukukçu olarak siyasi çalışmalarda bulundu. 2011-2018 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Bilgin, 24-25-26. dönem AK Parti Sivas milletvekilliği yaptı. Bilgin, milletvekilliği süresince TBMM Adalet ve Anayasa Komisyon üyesi olarak çalıştı, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı yaptı. Bilgin, evli ve orta düzeyde İngilizce bilmektedir.

AK Parti Sivas belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.