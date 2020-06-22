Hilmi Bozok: "Hedefimize bir adım daha yaklaştık"

Altay Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, Akhisarspor önünde oldukça önemli bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, "Hedefimize bir adım daha yaklaştık" dedi.

Hilmi Bozok:
22.06.2020 12:40 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:10
Altay Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, Akhisarspor önünde oldukça önemli bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, "Hedefimize bir adım daha yaklaştık" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, normalleşme süreciyle beraber yeniden başlayan ligin 29. haftasında kendisi gibi zirve mücadelesi veren Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek ilk iki sıra iddiasını ortaya koydu. Altay Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, liglere ara verilen tarihten itibaren siyah-beyazlı ekipte başkanından malzemecisine kadar herkesin yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi. Bozok, karantina sürecinde her zaman yarın maç varmış gibi planlar yaparak çalıştıklarını belirterek, "Bu süreçte Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu neredeyse her gün tesislere gelerek futbolcularla yakından ilgilendi. Yine hocamız Yalçın Koşukavak ve ekibi futbolculara izin verdiğimiz süreçte dahi evlerine gitmeden kulüpte mesai yaptılar. Liglerin tekrar oynanacağının açıklamasından sonra herkes bir araya gelerek Akhisarspor maçını nasıl kazanırız planını yaptık. Pazar akşamı da oyuncularımız rakibimizi yenerek çok önemli bir üç puan aldılar" dedi.

Hedef Süper Lig

Akhisarspor maçında oynanan futbol ve alınan üç puanın kendilerini hedeflerine bir adım daha yaklaştırdığını belirten Hilmi Bozok, sözlerini şöyle sürdürdü: "Akhisarspor maçı bizim adımıza çok kritikti. Bizden önce oynanan maçların sonucunu gördükten sonra buradan alınacak üç puanın bizi nereye taşıyacağını da biliyorduk. Teknik ekibimiz ve oyuncularımız bu maça çok iyi hazırlandılar. Uzun süredir maç oynamamış olsak dahi futbolcularımız Bornova Stadı'nda canla başla mücadele ettiler ve üç puanı hanemize yazdırmayı başardılar. Alınan galibiyetten dolayı teknik heyet ve futbolcularımızı tebrik ediyorum."

Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun sezon başında 'Bu sezon Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" hedefini gerçekleştirmek için önlerinde kalan 5 maçın hepsini kazanmak istediklerinin altını çizen Bozok, "Akhisarspor maçı geride kaldı. Artık önümüzdeki Eskişehirspor maçına bakacağız. Eskişehir deplasmanından da üç puanla dönerek, 17 yıldır uzak kaldığımız Süper Lig'e çıkıp Büyük Altay taraftarını mutlu etmek istiyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Altay, Spor, Haber

Spor Manşet

Haberler

Manuel Pellegrini’nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz Spor
Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz
Eskortluk yapan model, tek gecelik ilişki yaşadığı futbolcudan bebek dünyaya getirdi Spor
Eskortluk yapan model, tek gecelik ilişki yaşadığı futbolcudan bebek dünyaya getirdi
Hasan Ali Kaldırım’dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız Spor
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu Spor
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu
G.Saray’ın da istediği Mert Hakan’ın Fenerbahçe’yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi Spor
G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi
Volkan Demirel, kötü performansları nedeniyle Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu’nu azarladı Spor
Volkan Demirel, kötü performansları nedeniyle Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu'nu azarladı
Cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker’lara küfretti Spor
Cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti
Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti Spor
Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti
Haberler››Spor››Hilmi Bozok: 'Hedefimize bir adım daha yaklaştık' - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

00:53: Serie A'da lider Juventus, Bologna deplasmanını kayıpsız geçti - Spor 00:35: Mustafa Cengiz: Biz hangi oyuncuya talip olursak, rakiplerimiz onu istiyor - Spor 00:31: Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir: '2 puan bıraktık diye pes etmeyiz!' - Spor 00:31: Alanyaspor - Trabzonspor maçı sonrası gergin anlar! - Spor 00:29: Maçın ardından - Spor 00:17: Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı - Haber 00:01: Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı - Haber 22:57: Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı - Spor 22:29: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın? - Spor 14:28: Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı - Ekonomi