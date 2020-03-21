Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Hilmi Bozok: 'Süper Lig yolunda inancımız tam' - Spor

Hilmi Bozok: "Süper Lig yolunda inancımız tam"

Altay Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, korona virüsü nedeniyle liglere verilen aradan dolayı tüm futbolculara pazartesi gününe kadar izin verdiklerini söylerken, her şey normale döndüğünde ligin kalan 6 haftasını en iyi şekilde sonuçlandırıp Süper Lig'e çıkmak için inançlarının tam...

21.03.2020 10:41 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:41
Hilmi Bozok:
Altay Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, korona virüsü nedeniyle liglere verilen aradan dolayı tüm futbolculara pazartesi gününe kadar izin verdiklerini söylerken, her şey normale döndüğünde ligin kalan 6 haftasını en iyi şekilde sonuçlandırıp Süper Lig'e çıkmak için inançlarının tam olduğu vurguladı.

Altay Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, TFF 1. Lig'de takım olarak çok güzel bir hava yakaladıklarını ancak yaşanan korona virüs salgınını nedeniyle liglerin ertelendiğini belirterek, bu olayların futbolcularda da tedirginlik oluşturduğunu söyledi. Bozok, "Onların da sağlıkları ve aileleri adına endişeleri var. Kulüp olarak her zaman onlara destek veriyoruz. Bu zorlu süreci atlatacağız. Futbolcuların hepsi İzmir'deki evlerinde. Kimse korkuya kapılmasın. Devletimizin ve TFF'nin açıklayacağı takvime göre tesislerimizde hijyen ve sağlık koşullarına maksimum özen göstererek tekrar hazırlıklara başlayacağız. Kalan 6 haftalık periyotta inancımız tam. Maçlarımızdan en iyi şekilde neticelendirip Süper Lig'e çıkacağız" dedi.

Takıma izin verildi

Yaşanan korona virüs salgını nedeniyle verilen liglerin erteleme kararının ardından Teknik Direktör Yalçın Koşukavak oyunculara pazartesi güne kadar izin verdi. Siyah-beyazlı ekipte pazartesi yapılacak idmana kadar tesislere kimse kabul edilmezken hijyen koşullarına yönelik çalışmalar sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Altay, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Herkes ona hayran! Barcelona’dan sonra bir dev daha peşinde Spor
Herkes ona hayran! Barcelona'dan sonra bir dev daha peşinde
Kriz sonrası G.Saray’da 3 ismin yaptığı hareket, gönülleri fethetti Spor
Kriz sonrası G.Saray'da 3 ismin yaptığı hareket, gönülleri fethetti
G.Saray transfer bombasını patlatıyor! Hedef Liverpool’un yıldızı Spor
G.Saray transfer bombasını patlatıyor! Hedef Liverpool'un yıldızı
Galatasaray’da koronavirüs paniği! Bir yönetici daha hastaneye başvurdu Spor
Galatasaray'da koronavirüs paniği! Bir yönetici daha hastaneye başvurdu
’Koronavirüs abartılıyor’ diyen Sumudica jet kiralayıp ülkesine gitti! Spor
"Koronavirüs abartılıyor" diyen Sumudica jet kiralayıp ülkesine gitti!
Türk hakemin koronavirüse yakalandığı iddialarına babasından yalanlama! Spor
Türk hakemin koronavirüse yakalandığı iddialarına babasından yalanlama!
Galatasaray’ın uzun süre isteyip alamadığı ismi, Fenerbahçe kapıyor Spor
Galatasaray'ın uzun süre isteyip alamadığı ismi, Fenerbahçe kapıyor
Hakan Çalhanoğlu’nun koronavirüs test sonuçları belli oldu Spor
Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüs test sonuçları belli oldu

Son Dakika Spor Haberleri

Cenk Tosun'dan 'evde kal' çağrısı - Spor Voleybol'da şubat ayının yıldızları açıklandı - Spor Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor - Spor Umut Nayir ve Şener Özbayraklı'dan corona virüs uyarısı! "Direktiflere uyalım..." - Spor Deniz Aytekin'in babası konuştu! "Corona virüs iddiaları asılsız..." - Spor Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı - Spor Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Galatasaray'dan Xherdan Shaqiri bombası - Spor Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti - Spor Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu - Spor "Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor - Haberler
Loading