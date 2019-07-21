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Hilmi Güler, Avrupa Konseyi Meclis Üyesi seçildi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Türkiye Belediyeler Birliği'nin de üye olduğu Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Meclis Üyeliğine seçildi.

21.07.2019 11:00 Hilmi Güler, Avrupa Konseyi Meclis Üyesi seçildi
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Türkiye Belediyeler Birliği'nin de üye olduğu Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Meclis Üyeliğine seçildi.

Avrupa Konseyinin yerel yönetimleri temsil eden temel organlarından biri olan ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 47 ülkenin üye olduğu Avrupa Konseyi'nin Yerel Yönetimler Meclis Üyeliğine seçilerek Türkiye'yi temsil edecek olan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, tüm Avrupa Belediyelerini temsil eden platformda 350 üyeden biri oldu.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Meclisinin merkezi Fransa'nın Strazbourg kentinde bulunuyor. - ORDU
Kaynak: İHA
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