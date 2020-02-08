Haberler » Ekonomi » Hilmi Güler: 'Geleceğin ekonomisi Asya'da şekillenecek' - Ekonomi

Hilmi Güler: "Geleceğin ekonomisi Asya'da şekillenecek"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, önümüzdeki 20 yıl içinde dünyanın en büyük ekonomilerinin Asya'dan çıkacağını belirterek, "Bu ülkeler Çin, Hindistan, ABD ve Japonya olacak.

08.02.2020 16:19 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:19Hilmi Güler:
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, önümüzdeki 20 yıl içinde dünyanın en büyük ekonomilerinin 'dan çıkacağını belirterek, "Bu ülkeler Çin, Hindistan, ABD ve Japonya olacak. Türkiye olarak coğrafi konumumuz nedeniyle bu durumdan en iyi şekilde yararlanabiliriz" dedi.

Ordu'da iş dünyasının katıldığı bir toplantıda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Önümüzdeki 20 yıl içinde dünyanın en büyük ekonomileri Asya'dan çıkacak. Bu ülkeler Çin, Hindistan, ABD ve Japonya olacak. Türkiye olarak coğrafi konumumuz nedeni ile bu durumdan en iyi şekilde yararlanabiliriz. Onun için hepimize büyük görevler düşüyor. Hepimiz taşın altına elimizi koymalıyız. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan ve yapılacak olan çalışmalara iş adamlarının hepsinin destek vermesi gerekir" diye konuştu.

Gerçekleştirilen toplantıda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'in söylediği gibi önümüzdeki 20 yıl içinde dünyanın en büyük ekonomileri Asya ülkelerinden çıkacak. Türkiye olarak Asya kıtasının ihtiva ettiği çok büyük fırsatlar var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da ülkemizin dış politikasını yeniden Asya olarak belirledi. Bizler de çalışmalarımıza bu şekilde devam ediyoruz. Ordu ziyaretim öncesi Ankara'da kabul ettiğimiz Çin Büyükelçisi'nin bizlere hitaben söylediği, zor zamanlarımızda yanımızda olan iki ülke var. Bunlardan birisi Japonya diğer Türkiye. Bizler Çin halkı olarak sizlere minnet borçluyuz" şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen toplantıya, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ordu Valisi Seddar Yavuz ve çok sayıda iş adamı katıldı. - ORDU

Çin Halk Cumhuriyeti, Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Asya, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
11:44  Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı nereli, kaç yaşında?
11:06  Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?
8.02.2020 17:13:18