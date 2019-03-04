Hilmi Güler: "Ordu'nun Potansiyelini Harekete Geçireceğiz"

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AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, yeni dönemde ilçelerde ve özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşların ekonomik ve sosyal durumlarının daha iyi düzeye getirilmesi amacıyla uygulamaya koyulacak projeleri değerlendirmek üzere devletin ilgili kurumlarının üst yöneticilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.Bir turistik tesiste gerçekleştirilen toplantıya Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya ve bu kurumların bölge ve şube müdürleri katıldı.Toplantının başında bir konuşma yapan Enerji ve tabii kaynaklar Eski Bakanı, AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yeni dönemde Ordu'nun hayvancılık, yerel sebze-meyve ticareti, tarım, orman, su kaynakları konularında önemli projeleri uygulamaya koyacaklarını belirtti. Bu projelerin daha iyi işlerlik kazanması için devlet kurumlarıyla ortak hareket edilmesi gerektiğini belirten Güler, ilgili kurum üst yöneticilerinden daha ne gibi uygulamaların hayata geçirilebileceği konularında görüşlerini aldı.Yeni barajlar geliyorGenel Müdür Mevlüt Aydın, Ordu'nun yüksek kesimlerinde ilçelerin ve kırsal kesimin içme ve kullanma suyu ihtiyacı için 5 adet baraj yapımı sürdüğünü, ayrıca derelerde taşkın koruma çalışmalarının aralıksız yapıldığını belirtti. Sahil bölgesi ilçelerinde içme ve kullanma suyu ile endüstri su ihtiyacının karşılanması gerektiğini vurgulayan Aydın, özellikle Fatsa ilçesinde inşa edilecek olan Şahsene Barajı'nın planlamasının bu yıl bitirileceğini ve proje haline getirileceğini belirtti. Aydın ayrıca mevcut su kaynaklarının bir araya getirilmesiyle yeni barajların yapılabileceğini kaydetti.Toplantıda ayrıca kırsal kesimde yöresel organik ürünlerin lokal anlamda yerel pazarlarla satıldığını, bunların il genelinde satışını ve pazarlanmasını sağlayacak uygulamalar ele alındı. Bu ürünleri üretimini sağlan üreticilerin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunacak projelerin tartışıldığı toplantıda orman ürünlerinin potansiyeli değerlendirildi."İlimizin imkan ve potansiyeli çok büyük"Toplantı sonunda bir değerlendirme yapan AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. Güler, "Gerçekten çok verimli ve faydalı kararların alındığı bir toplantı gerçekleştirdik. Genel müdürlerimizden, genel müdür yardımcılarımızdan, daire başkanlarımızdan ve şube müdürlerimizden önemli bilgiler edindik. Açıkçası ne söyleyeceğimi bilemiyorum. İlimizin gerçekten büyük imkanları ve potansiyeli varmış. Bu imkanları ve potansiyeli bütün bilgileriyle masaya yatırdılar. Aldığımız kararları yeni dönemde uygulamaya koyacağız. Bu kararları gözetimimiz altında aynı hassasiyetle yapacak ve uygulamaya geçireceğiz" dedi. - ORDU