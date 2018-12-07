Hilmi Güler: Ordu'ya Baharı Getireceğiz

07 Aralık 2018 Cuma 16:08



07 Aralık 2018 Cuma 16:08

AK Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, "Belediyecilik anlamında şehircilik yaklaşımı ile yeni konseptleri uygulamaya çalışacağız. Bununla ilgili olarak bir bütün ve takım halinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve sonunda hepimiz kardeşlik türküleri söyleyen bir güzel şehre kavuşacağız" dedi.Hilmi Güler seçim kampanyasını başlatmak üzere Ordu'ya gitti. Hilmi Güler, Ordu seyahati öncesinde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Hilmi Güler, "Bu güzel Cuma gününde Ordu'ya sefere çıkıyoruz. Ordu'ya hizmet üzere heyecanım doruk noktasında. Karadeniz'in incisi Ordu'yu daha güzel bir noktaya getirmek istiyoruz. İtibarını daha yüksek noktaya çıkarmak istiyoruz. Bununla ilgili olarak arkadaşlarımızla yoğun bir çalışmayla örnek bir şehir yapmak üzere yola çıkıyoruz. Ordu'ya baharı getirmek istiyoruz. Kardeşlik türkülerini yeniden söylemek istiyoruz. Onun içinde projelerimiz ile birlikte örnek bir şehir yapmak üzere yeni bir belediyecilik anlayışıyla Ordumuzu dünyanın sayılı şehirlerinden bir tanesi haline getirmek için yoğun bir çalışmayı bugün başlatıyoruz" dedi."HEYECANIM DORUK NOKTASINDA"Hilmi Güler, "Benim de heyecanım doruk noktasında. Şu zamana kadar ki tüm hizmetlerden daha anlamlı buluyorum. Yeni bir dönemi başlatıyoruz. Bir gönül seferberliği başlatmak üzere sefere çıkıyoruz. İnşallah Ordu'ya baharı getireceğiz" diye konuştu.Güler hep birlikte kardeşlik türküleri söyleyeceklerini belirterek, "Ordu ile ilgili projelerimi sürpriz olarak sona bırakıyorum. Dediğim gibi burada yıllarım tecrübesini ve görgüsünü arkadaşlarımızın heyecanıyla birleştirerek inşallah bunu çok daha iyi bir noktaya çıkartacağız. Dünyada ismiyle tanınan önemli şehirler var. Ordu'yu da onlardan bir tanesi haline getireceğiz. Ordu çok önemli bir noktaya gelecek. Bilhassa belediyecilik anlamında, şehircilik yaklaşımı ile yeni konseptleri uygulamaya çalışacağız. Bununla ilgili olarak bir bütün ve takım halinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. ve sonunda hepimiz kardeşlik türküleri söyleyen bir güzel şehre kavuşacağız" şeklinde konuştu.Görüntü dökümü:------------------Güler ile röp-Güler'in ayrılışı