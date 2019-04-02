Hilmi Karadayı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KASTAMONU TOSYA belediye başkan adayı olan Hilmi Karadayı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KASTAMONU TOSYA ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Hilmi Karadayı isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KASTAMONU TOSYA adayı Hilmi Karadayı kimdir? BTP KASTAMONU TOSYA adayı Hilmi Karadayı yüzde kaç oy aldı?

Hilmi Karadayı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KASTAMONU TOSYA belediye başkan adayı olarak gösterilen Hilmi Karadayı TOSYA ilçesinde % 0,20 oranında oy almıştır. TOSYA ilçesinde % 0,20 oranında oy olan Hilmi Karadayı adlı BTP adayı toplamda 36 adet oy sayısına ulaştı.

KASTAMONU TOSYA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.