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Hilmi Ok anısına saygı duruşu yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA kokartlı eski hakem ve Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı Hilmi Ok'un vefatı nedeniyle 15-17 Şubat arasında oynanacak tüm profesyonel lig maçları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

15.02.2020 14:46 | Son Güncelleme: 15.02.2020 14:46Hilmi Ok anısına saygı duruşu yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA kokartlı eski hakem ve Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı Hilmi Ok'un vefatı nedeniyle 15-17 Şubat arasında oynanacak tüm profesyonel lig maçları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TFF'nin resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "FIFA kokartlı eski hakem ve Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı Hilmi Ok'un vefatı nedeniyle; 15-17 Şubat 2020 tarihleri arasında oynanacak olan tüm profesyonel lig maçları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. İsteyen kulüpler de siyah kol bandı takarak sahaya çıkabilecek."


- İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Spor

Kaynak: DHA

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