Haberler » Güncel » Hilmi Ok son yolculuğuna uğurlandı - Haber

Hilmi Ok son yolculuğuna uğurlandı

Eski FIFA kokartlı hakem ve MHK eski Başkanı Hilmi Ok, bugün düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

16.02.2020 18:35 | Son Güncelleme: 16.02.2020 18:35Hilmi Ok son yolculuğuna uğurlandı
Eski FIFA kokartlı hakem ve MHK eski Başkanı Hilmi Ok, bugün düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.
'da dün hayatını kaybeden Hilmi Ok için Altunizade İlahiyat Fakültesi Camii'nde düzenlenen cenaze törenine TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, Yönetim Kurulu üyesi Selim Soydan, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, MHK Başkanı Zekeriya Alp, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, MHK üyeleri, hakem ve camiasından çok sayıda isim katıldı.
Hilmi Ok'un cenazesi ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Beylerbeyi Küplüce Mezarlığı'nda toprağa verildi.
(İHA)

Merkez Hakem Kurulu, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
16.02.2020 19:38:06