21.06.2019 16:50
Haberler » Güncel » Haber

Hilmi Özkök'ün eski yakın korumasına FETÖ tutuklaması

Hilmi Özkök

FETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan ve bir dönem eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün yakın korumalığını yapan astsubay Nihat O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK ) içindeki yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan ve bir dönem eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök 'ün yakın korumalığını yapan astsubay Nihat O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın, FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında aktif olarak çalışan bir albay, bir yarbay, bir binbaşı, bir yüzbaşı, 3 üsteğmen, aralarında bir dönem eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün yakın korumalığını yapan Nihat O.'nun da olduğu 37 astsubay, 4 uzman çavuş ve TSK'dan ihraç edilen 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, geçen 18 Haziran'da yaptığı operasyonlarda yakalanan Nihat O., bugün emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


- İzmir
Kaynak: DHA
genelkurmay başkanı , operasyon , türk silahlı kuvvetleri , hilmi özkök , Güncel

Son Dakika Haberleri
17:17 Çiftçiye hasatta kolaylık için tarla yolları açıldı
17:17 Yaralar sarılıyor
17:17 Bakan Akar: Hainler, Türk adaleti karşısında layık oldukları cezayı buldu
17:17 BİNALİ YILDIRIM KAĞITHANE'DE VATANDAŞLARA SESLENDİ
17:16 Kayıp kişi ölü bulundu
17:16 Kayseri'de "kaçak hap" operasyonu
17:15 DHA DIŞ – Mursi için Almanya'da gıyabi cenaze namazı kılındı