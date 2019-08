Hilton, gazetecileri ağırladı

Double Tree by Hilton Van Oteli yönetimi, ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.Van'ın 5 yıldızlı otellerinden Double Tree by Hilton Van Oteli Genel Müdürü Rıdvan Ensari, Otel Satış Şefi Gizem Gözen ve Satış Sorumlusu Ödül Görkem Şanlı ile birlikte kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yeni Ocakbaşı konseptinde gazetecileri ağırlayan Ensari, misafirlerinin '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı. Nezih bir ortamda gazetecilerle sohbet eden Ensari, basının önemine değindi. Kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak tarafsızlık içinde çalışmalarını yürüten basının, demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biri olduğunu ifade eden Ensari, "Halkın doğru haber alma noktasında, basın kuruluşlarımızın özgür, tarafsız ve objektif olarak görevlerini yerine getirmesinin, bir ülkenin demokratik gelişmesine olanak sağlamaktadır. Kentin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlayan basının; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilimizin hak ettiği yere ulaşmasına önemli katkılar sağlayacağına inancım tamdır. Ben bu anlamda basınımıza bugüne kadar olduğu gibi, bundan böyle de ilkeli ve tarafsız bir anlayışla mesleklerini sürdüreceğine inanıyor, çalışmalarında başarılar diliyor, bayramlarını kutluyorum" dedi.Gazeteciler ise, kendilerini ağırlayan Double Tree by Hilton Van Oteli Genel Müdürü Rıdvan Ensari'ye, Otel Satış Şefi Gizem Gözen, Satış Sorumlusu Ödül Görkem Şanlı ve tüm çalışanlarına teşekkür ettiler. - VAN