Hilton Hopa, Yüksekova ve Erzurum'da ilk uluslararası zincir otel oluyor

Hilton , Türkiye'de üç yeni bölgede otel açmaya hazırlanıyor. Hilton bu yatırımlarıyla Hopa , Yüksekova ve Erzurum'da yatırım yapan ilk uluslararası otel zinciri markası olacak.

Hilton EMEA İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Carlos Khneisser yaptığı açıklamada. "Bundan 65 yıl önce Hilton İstanbul Bosphorus'u açarak Türkiye'ye yatırım yapan ilk uluslararası otel markası olduk. Türkiye'de, özellikle yeni pazarlara öncülük etme yönünde güçlü bir geçmişimiz var. Bugün de Hopa, Erzurum ve Yüksekova'ya adım atan ilk uluslararası otel zinciri olarak bu bölgelerde istihdam ve ekonomik katma değer yaratacak olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Hilton, Hopa ve Yüksekova'da DoubleTree by Hilton, Erzurum'da da Hilton Garden Inn markalarıyla faaliyet gösterecek.

Türkiye Gürcistan sınırında yer alacak 154 odalı DoubleTreeby Hilton Hopa ve 176 odalı Hilton Yüksekova'nın 2021'in ilk aylarında hizmete girmesi planlanıyor. Hopa Limanı'nın yakınında bulunan otel, franchise anlaşması çerçevesinde BilbilanTurizm Otelcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından işletilecekken DoubleTree by Hilton Yüksekova da Seyfettin Karay CM Otel tarafından işletilecek.

2022 yılında açılması planlanan 174 odalı Hilton Garden Inn Erzurum ise, Mas Otelcilik Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan franchise anlaşması kapsamında faaliyet gösterecek. (Fotoğraflı)