29.06.2019 14:14
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Hilvan'da muhtarlar istişare toplantısında buluştu

Hilvan

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, muhtarlar düzenlenen güvenlik toplantısında bir araya geldi.

Şanlıurfa 'nın Hilvan ilçesinde, muhtarlar düzenlenen güvenlik toplantısında bir araya geldi.

Hilvan ilçesinde, Kaymakam Furkan Duman başkanlığında, ilçe belediye başkanı ve muhtarların da katıldığı güvenlik, eğitim, enerji, alt ve üst yapı konularında istişare toplantısı düzenlendi. Kaymakam Duman, yoğun ilgi gösterilen toplantı için katılımcılara teşekkür etti. Toplantıda, muhtarlar kendi mahalleleri ile ilgili sorunları dile getirdi. Karşılıklı fikir alışverişin yapıldığı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Birçok konuda talepleri not alan Kaymakam Duman, yapılacak çalışmanın ardından taleplerin değerlendirileceğini söyledi. Toplantı verilen yemeğin ardından son buldu. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
Şanlıurfa , Hilvan , Yaşam

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