29.06.2019 18:48
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Hilvan'da tefeci operasyonunda 4 tutuklama

Hilvan

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, tefecilik yaptığı ileri sürülen 4 kişinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda çek, senet, kredi kartı ve pos cihazı ele geçirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


- Şanlıurfa
Kaynak: DHA
Şanlıurfa , Hilvan , Güncel

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