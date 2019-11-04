Himalayalar'a YPG paçavrası dikmek isteyen terörist, tırmanış sırasında düşerek öldü

Türkiye'nin, sınırlarındaki terör tehdidini bertaraf etmek amacıyla başlattığı operasyonlar karşısında Avrupa'daki terör örgütü YPG/PKK destekçileri ne yapacaklarını şaşırdı. Himalayalar'a YPG paçavrası dikmek isteyen dağcı terörist, tırmanış sırasında düşerek öldü.

YPG İLE BİRLİKTE SİLAHLI FAALİYET GÖSTERMİŞTİ

PKK/YPG terör örgütüne destek amacıyla, Himalaya Dağları'na tırmanan ve buraya örgüt bayrağı dikmek isteyen terörist dağcı Fernando Sanchez Grassa düşerek öldü.

Himlung'da yer alan Kamp 3 bölgesinde, 8 kişilik ekibiyle beraber tırmanan Grassa düştükten kısa bir süre sonra yaşamını yitirdi.Yerel kaynaklara göre 44 yaşındaki dağcı bir süre önce Suriye'nin kuzeyinde YPG ile birlikte silahlı faaliyet göstermişti.

HAREKATA KARŞI BATI'NIN İLGİSİNİ ÇEKMEYİ AMAÇLIYORDU

Terörist dağcının, Himalayalar'a YPG bayrağı dikerek, Türkiye'nin bölgede başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı Batı kamuoyunun ilgisini bölgeye çekmeyi amaçladığı belirtildi.