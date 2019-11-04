Haberler » Dünya » Himalayalar'a YPG paçavrası dikmek isteyen terörist, tırmanış sırasında düşerek öldü

Himalayalar'a YPG paçavrası dikmek isteyen terörist, tırmanış sırasında düşerek öldü

YPG terör örgütüne destek amacıyla Himalaya Dağları'na tırmanan ve buraya terör örgütünün paçavrasını dikmek isteyen dağcı terörist, tırmanış sırasında düşerek öldü.

04.11.2019 19:37

Türkiye'nin, sınırlarındaki terör tehdidini bertaraf etmek amacıyla başlattığı operasyonlar karşısında Avrupa'daki terör örgütü YPG/PKK destekçileri ne yapacaklarını şaşırdı. Himalayalar'a YPG paçavrası dikmek isteyen dağcı terörist, tırmanış sırasında düşerek öldü.

YPG İLE BİRLİKTE SİLAHLI FAALİYET GÖSTERMİŞTİ

PKK/YPG terör örgütüne destek amacıyla, Himalaya Dağları'na tırmanan ve buraya örgüt bayrağı dikmek isteyen terörist dağcı Fernando Sanchez Grassa düşerek öldü.

Himlung'da yer alan Kamp 3 bölgesinde, 8 kişilik ekibiyle beraber tırmanan Grassa düştükten kısa bir süre sonra yaşamını yitirdi.Yerel kaynaklara göre 44 yaşındaki dağcı bir süre önce Suriye'nin kuzeyinde YPG ile birlikte silahlı faaliyet göstermişti.

HAREKATA KARŞI BATI'NIN İLGİSİNİ ÇEKMEYİ AMAÇLIYORDU

Terörist dağcının, Himalayalar'a YPG bayrağı dikerek, Türkiye'nin bölgede başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı Batı kamuoyunun ilgisini bölgeye çekmeyi amaçladığı belirtildi.

Himalayalar'a YPG paçavrası dikmek isteyen terörist, tırmanış sırasında düşerek öldü

YPG, Spor, Dünya


YORUMLAR (28)
ADINIZI YAZIN:Ateşi bol olsun Haçlı artığı alçağın.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:tek tek dusup geberin yer yuzunun pislikleri mekaniniz cehendem atesiniz bol olsun
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
RECEP34:Mit düşmesinde yardımcı olmuştur.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
SERKAN:HEPSİ TEK TEK GEBERECEK YA MÜSLÜMAN ELİYLE YADA DÜNYA ELİYLE
Yayından Kaldır
3 2
Cevap yaz
İBS:ölmemiş gebermiş derler bizim orda!!!
Yayından Kaldır
14 2
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:BİZİMKİLER GEBERTMİŞTİR. BİZ HERDEYİZ KİMMİYİZ 1071 DE BU TOPRAKLAR GİREN ŞANLI MİLLETİN TORUNLARI BU KÖPEKLER BİZİ İYİ TANIR.
Yayından Kaldır
47 5
Cevap yaz
HİCRET GÜNERADINIZI YAZIN:Oh Ne Güzel Olmuş Darısı Kalan Vatan Hainlerinin Başına İnşallah
Yayından Kaldır
44 3
Cevap yaz
CEVO:ne mutlu türküm diyene
Yayından Kaldır
40 6
Cevap yaz
MALATYALI:Mekânın cehennem olur inşallah şerefsiz mahluk...
Yayından Kaldır
40 4
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:canı cehenneme
Yayından Kaldır
38 4
Cevap yaz
Tüm 28 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Dünya Haberleri
00:03 Trump'ın azil soruşturmasında sıcak gelişme! Belgelerin yayınlanmasına başlandı
23:26 İmran Han: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımıyla tazminat ödemekten kurtulduk
21:57 ABD-İran ilişkilerini 40 yıl önce koparan baskının yapıldığı büyükelçilik binası bugün ne durumda?
21:22 Budapeşte'de 'Orban'ı yenen' belediye başkanı: Ekrem İmamoğlu'ndan çok önemli tavsiyeler aldım
21:07 Ahmet Davutoğlu'ndan 'bedelsiz arazi kıyağı' iddialarına cevap
00:03 Trump'ın azil soruşturmasında sıcak gelişme! Belgelerin yayınlanmasına başlandı
19:37 Himalayalar'a YPG paçavrası dikmek isteyen terörist, tırmanış sırasında düşerek öldü
16:26 Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan skandal açıklama: Camilerin korunmasından biz değil, eyalet yönetimleri sorumlu
14:50 Genç kadın, eğlence mekanından çıkarken öldürüldü
13:12 161 TL karşılığında iddiaya giren kişi, hayatını kaybetti
5.11.2019 00:20:46