20.06.2019 13:11
Haberler»Güncel»Haber

Himalayalar'daki buzul kayıpları 2000'den bu yana ikiye katlandı

Himalayalar

Himalayalar'da buzulların erime hızının, önceki 25 yıllık süreçle karşılaştırıldığında 2000'den itibaren iki katına çıktığı gözler önüne serildi.

Himalayalar'da buzulların erime hızının, önceki 25 yıllık süreçle karşılaştırıldığında 2000'den itibaren iki katına çıktığı gözler önüne serildi.
BBC'nin haberine göre araştırmacılar, Soğuk Savaş dönemi casus uydularından alınan görüntüler ile son yıllarda çekilen görüntüleri karşılaştırdı.
Araştırmacılar ayrıca, Himalayalar'daki buzul kayıplarına ilişkin 1975-2000 ile 2000-2016 yıllarına ait verilere bakarak 40 yılı aşkın sürede yaşanan buzul kayıplarının büyüklüğünü ortaya koydu.
1975-2000 yıllarında her yıl ortalama 4 milyar ton buzulun eridiğini belirleyen araştırmacılar, buzulların erime hızının 2000-2016 yıllarında ise neredeyse iki katına çıkarak her yıl ortalama yaklaşık 8 milyar ton olduğunu tespit etti.
Çalışma, 2000'den bu yana Himalaya buzullarının yüksekliğinin yılda ortalama 0,5 metre azaldığını gösterdi.
Himalayalar'daki 2 bin kilometreye yayılan 650 buzulu inceleyenColombiaÜniversitesinden araştırmacılar, buzulların erimesinin temel nedeninin iklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışı olduğunu belirtti.
Çalışma, "Science Advances" dergisinde yayımlandı.
Kaynak: AA
baka,cas,soğuk savaş,er,Güncel

Son Dakika Haberleri
13:52Şahin, 11 yıl önce KASKİ'ye sorduğu soruların cevabını bekliyor
13:52Cizre'de 25 çiftçiye 750 arı ve 25 arı kovanı dağıtıldı
13:52Bolu'da etkili olan sağanak
13:51Traders see 100 pct. chance of Fed rate cut in July
13:51Süleymanpaşa Belediyesinden yaya geçitlerine "Önce Yaya" uyarısı
13:50Kadıköy Belediyesi'nden STK'ları güçlendirme protokolü
13:49Su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü