Himmet Göktaş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP NİĞDE ALTUNHİSAR belediye başkan adayı olan Himmet Göktaş isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. NİĞDE ALTUNHİSAR ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Himmet Göktaş isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP NİĞDE ALTUNHİSAR adayı Himmet Göktaş kimdir? BTP NİĞDE ALTUNHİSAR adayı Himmet Göktaş yüzde kaç oy aldı?

Himmet Göktaş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP NİĞDE ALTUNHİSAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Himmet Göktaş ALTUNHİSAR ilçesinde % 0,19 oranında oy almıştır. ALTUNHİSAR ilçesinde % 0,19 oranında oy olan Himmet Göktaş adlı BTP adayı toplamda 4 adet oy sayısına ulaştı.

NİĞDE ALTUNHİSAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.