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Hıncal UIuç, evli ve çocuklu adamla aşk yaşayan Ece Erken için RTÜK'e seslendi

Ece Erken, sunuculuk yaptığı programda evli ve 2 çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığını söyledi. Gazeteci Hıncal Uluç ise son yazısında Erken'in ilişkisi için RTÜK'e seslenerek "Erken'in yaptığı zina ve suç" dedi.

27.02.2020 12:33 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:48

Ünlü sunucu Ece Erken'in Beşiktaş Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan aynı zamanda evli ve iki çocuk babası olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. İlişkisini canlı yayında itiraf eden Erken, "Ortada yasak bir şey yok, herkes biliyor" dedi. Kısa sürede gündeme oturan ilişkiye bir yorum da gazeteci Hıncal Uluç'tan geldi.

"ZİNA VE SUÇ"

Sabah Gazetesi'ndeki yazısında Ece Erken'in yeni ilişkisine değinen Uluç, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e "Halkın manevi değerlerini" tarif edin, sorusunu yönelterek, "Ece Erken, Beyaz TV kanalındaki kendi sunduğu programda 'Evli ve iki çocuklu bir zengin adamla' birlikte yaşadığını açıklamış. Oysa, yaptığının adı hem yasalarımızda, hem inançlarımızda (İslam, Müslüman, Yahudi olun fark etmez, hepsinde) zina ve suç. Suçu teşvik etmek ise Türk Ceza Kanunu'nda bile suç. O zaman Sayın Şahin, Ece Erken'in yaptığı iş, bana tarifini hala yollamadığınız sizin manevi değerlerinize uygun mu düşüyor?" dedi.

NE OLMUŞTU?

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli programda sunuculuk yapan bir çocuk annesi Ece Erken'in Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. İlişkinin ortaya çıkmasıyla Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi boşanma kararı almıştı.

Öte yandan yaşadığı ilişkinin 'yasak aşk' olmadığını belirten Ece Erken canlı yayında "Ortada ne gizli ne de yasak bir şey yaşıyorum. Kısa bir zaman öncesine kadar sizlerle de paylaştım. İlişkimi çalışma arkadaşlarımdan aileme kadar herkes biliyor. Biz zaten birlikteliğimizi ortada yaşıyoruz" demişti. Boşanma haberleriyle ve yeni ilişkisiyle gündeme gelen Mahmutyazıcıoğlu ise avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamasında "Evliliğin bitmesinde 3. kişilerin alakası yoktur" sözlerine yer vermişti.

Ece ErkenEce Erken'le aşk yaşayan evli Şafak Mahmutyazıcıoğlu konuştu: Evliliğimin bitmesinde alakası yok

Ece Erken, evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığını itiraf ettiEce Erken, evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığını itiraf etti

Hıncal UIuç, evli ve çocuklu adamla aşk yaşayan Ece Erken için RTÜK'e seslendi

Hıncal Uluç, Ece Erken, Magazin


HABER YORUMLARI (17)
YORUM:Gülbenden FARKI ne .. ..Ecenin ?!!!
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2 0
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GAMZEEE:dinime küfreden müslüman olsa bari:))
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1 3
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ADSIZ KOVBOY:Bırak bunları Hınçal Kulunç. Sen yapmıyor musun sanki?
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PAKO:retük ne yapacak kadın hayasız arsız o kanal zaten adam akıllı programı yok
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CONI:zamaninda mankenlerle takilan guzellik yarismalarinda jurilik yapan ben miyim la ? ece gursel hincal uruc yazin aratin
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2 4
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SEN ÖNCE KENDİNE SOR BEN NELER YAPTIM:sen torunun yaşındaki mankenle zina yapmadınmı yıllar önce, , , şimdi hacımı oldun hıncal
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8 16
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ZİYAA:Çok haklısınız, Hıncal Uluç!
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KABIZ MEMED:BRAVO SİZE HINCAL BABA. DERHAL TV. DEN DEF EDİLMELİ.
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ADALET:dedikoducu cirkef kadin zina yaptigini utanmadan itiraf ediyor gerile gerile arsiz
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15 1
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HURİ:adam haklı böyle şeyler artık normalleştirilmeye başlandı. . .
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