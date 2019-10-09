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Hıncal Uluç: Fatih Terim istifa etmeli

Hıncal Uluç, Galatasaray'ın kurtuluşunun Fatih Terim'in istifasından geçtiğini belirtti. Uluç, "Galatasaray'ın çözümü için iki şeye ihtiyaç var. Yakın çözüm Fatih Terim'in görevi bırakması, uzun vadeli çözüm Mustafa Cengiz'in görevi bırakması." dedi.

09.10.2019 00:35

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi. Uluç, "Galatasaray'ın çözümü için iki şeye ihtiyaç var. Yakın çözüm Fatih Terim'in görevi bırakması, uzun vadeli çözüm Mustafa Cengiz'in görevi bırakması. Fatih Terim büyük bir zihin yorgunluğu içinde ve eski Fatih Terim değil." dedi.

"MUSTAFA CENGİZ, FATİH TERİM İLE DALGA GEÇTİ"

Uluç, "Fatih Terim büyük bir zihin yorgunluğu yaşıyor. Mustafa Cengiz'in Galatasaray başkanlığı için yeterli olduğunu düşünmüyorum. Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'in arasındaki problemi çözdüğünü külahıma anlatın. Mustafa Cengiz, Fatih Terim ile resmen dalga geçti. Benim bildiğim Fatih Terim Mustafa Cengiz'i affetmez." ifadelerini kullandı.

Hıncal Uluç: Fatih Terim istifa etmeli

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Hıncal Uluç, Fatih Terim, Spor

YORUMLAR(1)
HASAN BAŞ:valla sende uzun vadeli yaşıyosun ve hala ekranlardasın biz bişey diyormuyuz
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