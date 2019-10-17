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Hindi Zahra, Zorlu PSM'de sahne aldı

Fas asıllı Fransız müzisyen Hindi Zahra, müzikseverlerle buluştu.

17.10.2019 00:34Hindi Zahra, Zorlu PSM'de sahne aldı
Fas asıllı Fransız müzisyen Hindi Zahra, müzikseverlerle buluştu.
Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) %100 Studio'da konser veren Zahra, hayranlarından ilgi gördü.
Yaklaşık iki saat süren konserde Zahra, "Oursoul", "Imik Si Mik", "La Luna", "The Blues", "Silence", "The Moon is Full" ve "Set Me Free"nin de arasında bulunduğu şarkılarını seslendirdi.
Kendisini dinlemeye gelenlere teşekkür eden Zehra, Fas'ta dünyaya geldiğini ve babasının işi nedeniyle pek çok yeri gezdiğini söyledi.
Türk hayranlarının çok özel olduğunu vurgulayan şarkıcı, sosyal medyada kendisine neden Türkiye'ye gittiğinin sorulduğunu belirterek, "Bizim ülkemiz, duygularımız ve ruhlarımızdır. Müzik de benim memleketim ve müziğimi en iyi şekilde sizinle paylaşmayı umuyorum." ifadesini kullandı.
Geleneksel Berberi müziğini soul tınılarıyla buluşturan müzisyen, şarkılarında kendisine eşlik eden hayranlarından alkış aldı.

Fas, Güncel

Kaynak: AA

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