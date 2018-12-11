Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi yeni bir suç örgütü ile karşı karşıya. Sayıları gittikçe artan maymun çeteleri şehirde kaos yaratıyor. Hırsız maymunları şehrin sokaklarında, kamu binalarında ve hatta başkanlık sarayında bile görmek mümkün.…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'event=video_description&v=pnmA_WCuuMw&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F12%2F11%2Fhindistan-da-buyuyen-suc-orgutu-hirsiz-maymunlar&redir_token=57jzSA3BXOz9OUHoFTf6spEXd2p8MTU0NDYyOTUyNkAxNTQ0NTQzMTI2' class='yt-uix-sessionlink ' data-target-new-window='True' data-url='/redirect'event=video_description&v=pnmA_WCuuMw&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F12%2F11%2Fhindistan-da-buyuyen-suc-orgutu-hirsiz-maymunlar&redir_token=57jzSA3BXOz9OUHoFTf6spEXd2p8MTU0NDYyOTUyNkAxNTQ0NTQzMTI2' data-sessionlink='itct=CDEQ6TgYACITCLT_ksOPmN8CFUeoewod12EARCj4HUjM8bqF1p_gvKYB' target='_blank' rel='nofollow noopener'>http://tr.euronews.com/2018/12/11/hin...</a>