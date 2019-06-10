"Hindistan'a Bakış Tagore Resim Yarışması" Ödül Töreni

Kaynak: AA

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen "Hindistan'a Bakış Tagore Resim Yarışması"nda dereceye girenler, törenle ödüllerini aldı.Büyük Tiyatro'da yapılan ödül törenine, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, davetliler ve öğrenciler katıldı.Programda konuşan Büyükelçi Bhattacharyya, ilk kez bu yıl düzenlenen Tagore Resim Yarışması'na Ankara, Antalya, Bursa ve İstanbul'daki 106 okuldan bin 463 öğrencinin katıldığını belirterek yarışmaya ismini veren Hint şair Rabindranath Tagore'nin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın dostu olduğuna dikkati çekti.Yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik eden Bhattacharyya, Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlükleri, jüri ve diğer bürokratlara, destek ve katkılarından ötürü teşekkür etti.Program, Hindistan'dan gelen Bollywood Dans Topluluğu'nun sergilediği performansın ardından dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencileri ile dezavantajlı öğrencilere ödül ve sertifikalarının verilmesinin ardından sona erdi.