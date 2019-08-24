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Hindistan Başbakanı Modi Bahreyn'de

Bahreyn Başbakanı Halife bin Selman Al Halife, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.

24.08.2019 22:58 Hindistan Başbakanı Modi Bahreyn'de
Bahreyn Başbakanı Halife bin Selman Al Halife, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.
Bahreyn resmi haber ajansına göre, Bahreyn Başbakanı Al Halife ülkesini ziyaret eden Hindistan Başbakanı Modi ile savunma, yüksek öğrenim, ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarında iş birliğini ve stratejik ortaklığı güçlendirme konularını görüştü.
Görüşmede Al Halife, iki ülkenin ayrıcalıklı iş birliğine güçlü bir başlangıç ??oluşturabilecek fırsatlarına sahip olduğunu belirtti.
Modi ise, Bahreyn ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkiler ve iş birliğini geliştirme yollarını görüşmek için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Narendra Modi, Hindistan, Bahreyn, Güncel

Kaynak: AA

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