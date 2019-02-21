Hindistan Başbakanı Modi, Selman İçin Protokol Tanımadı

Hindistan
Başbakanı Narendra Modi
, ülkesine gelen Suudi Arabistan
Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı ellerinde çiçeklerle bizzat havaalanında karşılayarak protokolü yıktı. Modi'nin jesti ikili ilişkilerde "yeni dönem" olarak nitelendirildi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, geçtiğimiz günlerde Asya
turuna başladtı. Selman, Pakistan
'a yaptığı ziyaretin ardından salı günü Hindistan'a geldi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkesine gelen Prens Selman
'ı elinde çiçeklerle Yeni Delhi
Havalimanında bizzat karşıladı. Hindistan'da protokol gereği ülkenin başbakanı resmi karşılama törenine katılmazken, Modi'nin jesti ilişkilerde "yeni dönem" olarak nitelendirildi.
Prens Selman'ın ziyaretine ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Raveesh Kumar, Başbakan Modi'nin protokolü yıkarak iki ülke ilişkilerinde yeni bir bölüm başlattığını ifade etti.
Selman, Yeni Delhi'de yaptığı açıklamada, önümüzdeki 2 yıl içerisinde Hindistan'a 100 milyar dolar yatırım yapma sözü vermişti.
Sadece 7 lideri karşıladı
Hindistan Başbakanı Modi, daha önce 7 devlet liderini havaalanında bizzat karşılamıştı. Modi, İsrail
Başbakanı Binyamin Netanyahu, Japonya
Başbakanı Şinzo Abe, Birleşik Arap Emirlikleri
Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed, Bangladeş
Başbakanı Şeyh Hasina
, eski ABD
Başkanı Barack Obama
, Ürdün Kralı
2. Abdullah, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
'u karşıladı.
Asya turunun son durağı Çin
Veliaht Prens, Pakistan ve Hindistan'ın ardından Asya turunun son durağı olan Çin'e geldi. Pakistan ve Hindistan temaslarında enerji ve altyapı konularında yeni yatırımları duyuran Prens Selman, Çin temasları kapsamında yarın sabah saatlerinde Çin Başbakan Yardımcısı Han
Zheng ardından da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping
ile bir araya gelecek. - YENİ DELHİ
Politika
Kaynak: İHA