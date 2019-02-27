Hindistan Bir Uçağının Vurulduğunu Açıkladı

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Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raviş Kumar, bir savaş uçağının Pakistan tarafından vurulduğunu ve bir pilotun kayıp olduğunu açıkladı.Pakistan-Hindistan arasındaki gerilime ilişkin basın toplantısı düzenleyen Kumar, sabah saatlerinde Pakistan savaş uçaklarının Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağını vurduğunu söyledi.Pakistan'daki "terör gruplarının" dün Hindistan'a yönelik saldırı hazırlığında olduğunu ve buna karşı önleyici saldırı gerçekleştirildiğini aktaran Kumar, "Pakistan Hava Kuvvetleri de Hindistan'ın terörle mücadele operasyonuna karşılık askeri noktalarımızı vurmak istedi. Hindistan uçakları da hemen karşılık vererek, Pakistan'ın bir uçağını vurdu."Vurulan uçağın Pakistan topraklarına düştüğünü belirten Kumar, "Bizim de hava angajmanı sırasında bir Mig-21 uçağımız düştü ve bir pilotumuz kayıp. Pakistan kendi ellerinde olduğunu söylüyor. Ancak doğrulamaya çalışıyoruz." diye konuştu.Diğer yandan Pakistan ise hava sahası ihlalinde bulunan iki Hindistan savaş uçağını düşürdüklerini ve bir pilotun gözaltına alındığını duyurmuştu.Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlik iki hafta önce yükselmeye başladı.Hindistan'da 14 Şubat'ta paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker hayatını kaybetti, 20 asker yaralandı.Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafındaki Ceyş-i Muhammed örgütüne ait kampa hava saldırısı düzenledi.Pakistan, iki ülke arasındaki gerginliğin ardından bu sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdü. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.Hindistan medyası, Hint ordusunun Pakistan'a ait bir F-16 uçağı düşürdüğünü bildirdi.Pakistan sivil havacılık otoritesi, tüm hava sahasını kapattığını duyurdu.Hindistan ise Cammu Keşmir bölgesindeki Srinagar, Cammu ve Leh havaalanları ile Haryana ve Pencap eyaletlerinin ortak merkezi Çandigarh, Pencap eyaletindeki Amritsar havaalanlarından uçuşları durdurdu.Bölge basınında yer alan haberlerde, Pakistan ve Hindistan hava sahasını kullanacak sivil uçakların ya çıkış havalimanlarına döndüğü ya da alternatif rotalara yöneldiği belirtildi.Pakistan ve Hindistan, 14 Şubat'tan bu yana, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeye bilgilendirme yaptı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşıyla sık sık telefonda görüşerek itidal tavsiyesinde bulundu.