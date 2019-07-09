09.07.2019 11:43
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Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya'dan Vali Demirtaş'a ziyaret

Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adana'ya gelen Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adana'ya gelen Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Valiliğe gelişinde ilk olarak Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Büyükelçi Bhattacharyya, Adana'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Konuğuyla bir süre sohbet eden Vali Mahmut Demirtaş ise Büyükelçi Bhattacharyya'nın nazik ziyaretinden memnun olduğunu dile getirdi. Büyükelçiye Adana hakkında bilgiler veren Vali Demirtaş, iki ülkenin sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkilerine katkı sağlayacak çalışmalara desteklerinin tam olduğunu belirtti.

Sohbet ortamında gerçekleşen ziyaret, yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından son buldu. - ADANA
Kaynak: İHA
Mahmut Demirtaş, Hindistan, Ankara, Adana, Güncel

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