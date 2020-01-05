Hindistan cevizi lifine ekilen çilekte ilk hasat

Gastronominin yanı sıra tarımın da gözde illerinden olan Hatay'da, topraksız tarıma yönelen çiftçiler ürünlerinin hasatlarını gerçekleştiriyor. Antakya ilçesinde bir çiftçi topraklı ürettiği çileklerin maliyeti ve işçiliğinde zorluğundan dolayı geçtiği topraksız çilek üretiminde ilk hasadı gerçekleştirdi.



İlçeye bağlı Narlıca Mahallesi'nde, Hindistan cevizi kabuğunun işlemden geçerek topraksı bir yapı oluşması sağlanan ve cocopeat olarak bilinen süngerler kullanarak 2 bin metrekarelik alanda 25 bin çilek fidesi eken Yusuf Sönmez, ilk hasadı gerçekleştirdi.



Çiçeklenme ve meyve tutumunda beklediklerinin üstünde verim aldıklarını söyleyen Sönmez, "Hasat zamanımıza geldik çok şükür. Şu anda düşündüğümüzden daha iyi konumdayız. Fideleri ektikten sonra aradan 2 aylık süre geçti. Bu süre zarfında çileklerimiz umduğumuzdan daha iyi konuma ulaştı. Çiçeklenmesi veya meyve tutumu olsun çok daha iyi konumdalar. Sadece tek problemimiz sürekli yağmur yağıyor, güneş çıkmadığı için yani hava muhalefeti nedeniyle çileklerin kızarmasında problem yaşıyoruz ama onu da aşıyoruz diyebilirim. Yani çileklerimiz kendiliğinden de olsa güzel bir şekilde kızarıyorlar" dedi.



Olumsuz yorumlara rağmen, 'Hatay'da neden olmasın' diyerek bu işe giriştiklerini belirten Sönmez, "Hiç pişman değiliz, yapacak arkadaşlara da bu işi kesinlikle tavsiye ediyoruz. Başarılı olacaklarına da inanıyoruz çünkü biz bu işe girerken 'burada olmaz, yapamazsınız, burada yetişmez' diyenler oldu ama gördük ki şu anda doğru yolda olduğumuzun farkındayız. Bundan sonrası da daha iyi olur diye düşünüyoruz" diye konuştu. - HATAY