Haberler » Ekonomi » Hindistan cevizi lifine ekilen çilekte ilk hasat - Ekonomi

Hindistan cevizi lifine ekilen çilekte ilk hasat

Gastronominin yanı sıra tarımın da gözde illerinden olan Hatay'da, topraksız tarıma yönelen çiftçiler ürünlerinin hasatlarını gerçekleştiriyor.

05.01.2020 11:09 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:14 Hindistan cevizi lifine ekilen çilekte ilk hasat

Gastronominin yanı sıra tarımın da gözde illerinden olan 'da, topraksız tarıma yönelen çiftçiler ürünlerinin hasatlarını gerçekleştiriyor. Antakya ilçesinde bir çiftçi topraklı ürettiği çileklerin maliyeti ve işçiliğinde zorluğundan dolayı geçtiği topraksız çilek üretiminde ilk hasadı gerçekleştirdi.


İlçeye bağlı Narlıca Mahallesi'nde, cevizi kabuğunun işlemden geçerek topraksı bir yapı oluşması sağlanan ve cocopeat olarak bilinen süngerler kullanarak 2 bin metrekarelik alanda 25 bin çilek fidesi eken Yusuf Sönmez, ilk hasadı gerçekleştirdi.


Çiçeklenme ve meyve tutumunda beklediklerinin üstünde verim aldıklarını söyleyen Sönmez, "Hasat zamanımıza geldik çok şükür. Şu anda düşündüğümüzden daha iyi konumdayız. Fideleri ektikten sonra aradan 2 aylık süre geçti. Bu süre zarfında çileklerimiz umduğumuzdan daha iyi konuma ulaştı. Çiçeklenmesi veya meyve tutumu olsun çok daha iyi konumdalar. Sadece tek problemimiz sürekli yağmur yağıyor, güneş çıkmadığı için yani hava muhalefeti nedeniyle çileklerin kızarmasında problem yaşıyoruz ama onu da aşıyoruz diyebilirim. Yani çileklerimiz kendiliğinden de olsa güzel bir şekilde kızarıyorlar" dedi.


Olumsuz yorumlara rağmen, 'Hatay'da neden olmasın' diyerek bu işe giriştiklerini belirten Sönmez, "Hiç pişman değiliz, yapacak arkadaşlara da bu işi kesinlikle tavsiye ediyoruz. Başarılı olacaklarına da inanıyoruz çünkü biz bu işe girerken 'burada olmaz, yapamazsınız, burada yetişmez' diyenler oldu ama gördük ki şu anda doğru yolda olduğumuzun farkındayız. Bundan sonrası da daha iyi olur diye düşünüyoruz" diye konuştu. - HATAY


Hindistan, Hatay, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

11:30   62 milyon kişi 'Cep'ten internete ulaşıyor - Ekonomi
11:28   "Sultanlar şehri" Edirne turistlerin gözdesi oldu - Ekonomi
11:25   Elektronikte 11,2 milyar dolarlık ihracat - Ekonomi
11:25   HAVELSAN BARİYER'e uluslararası sertifika - Ekonomi
11:17   Mobilyada KDV indirimi sektöre canlılık getirdi - Ekonomi
23:41   Bakan Varank "sürücüsüz tarım aracı" ve "kaya kamyonu"nu test etti - Ekonomi
18:50   "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme yapıldı - Ekonomi
16:05   Libya'daki darbeci General Hafter, Türkiye'ye karşı cihat ilan etti - Ekonomi
14:27   Yakaladığı dilencinin mal varlığını duyan zabıta, "Allah'tan kork" diye sitem etti - Ekonomi
13:10   Volkswagen, efsane aracı 'Vosvos'a video ile veda etti - Ekonomi
5.01.2020 11:37:55