Hindistan cevizi yağı ile ağız bakımı

Saf yağlar, eskiden beri sağlığımızı iyileştirmek için kullanılan doğal maddelerdir. Hindistan cevizi yağının zararlı bakterileri ağızdan uzaklaştırdığı ve dişlerin beyazlatılmasında faydalı olduğu bilinir.

Ağız sağlığımızı korumaya yardımcı olan Hindistan cevizi yağının diğer faydaları şunlardır.

* Dişleri güçlendirir

* Ağız içi yaraların iyileşmesine yardımcı olur.

* Diş eti kanamalarını azaltır.

* Çürük ve iltihaplanmaları önler.

* Ağız kokusunu engeller.

* Dudakları nemlendirir.

Doğal malzemelerle yapılan diş macunlarının da aşırıya kaçmadan kullanımının faydalı olabileceğini belirtti.

Kaynak: Bültenler