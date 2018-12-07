Hindistan Cevizi Yağı ile Tiroid Sorunlarına Son Verin

Sürekli yorgun ve depresif mi hissediyorsunuz? Uyku problemleri, kabızlık, kilo alma ve saç tellerinde seyrelme mi var? Eğer bu belirtileri kendinizde görüyorsanız tiroid beziniz yeterli çalışmıyor olabilir. Hipotiroid kısaca tiroid bezinin az çalışması durumudur. Tiroid bezimiz bedenin düzgün çalışmasına yetecek kadar hormon üretmediğinde hipotiroid sorunu ortaya çıkar. Tiroid rahatsızlığı olan kişilerin yaklaşık %60'ına bu belirtileri görmezden geldikleri ve doktora gitmedikleri için teşhis konamamaktadır. Hindistan
cevizi yağının sağlığa pek çok faydası bulunuyor. Son yıllarda hindistan cevizi yağının hipotiroid belirtilerine iyi geldiği keşfedildi. Hindistancevizi yağı lorik asit olarak bilinen bir yağ asidi üretir. Anne
sütünde de bulunan lorik asit çok güçlü iltihap giderici özelliğe sahiptir. Ayrıca hindistan cevizi yağında bulunan kaptik asit de mikrop ve virüslerle savaşan bir yağ asididir. Hipotiroid sorunları için her gün bir yemek kaşığı hindistan cevizi yağı yemeniz önerilir. Yağı çay ve kahve gibi sıcak içeceklerle, pişirme yağı olarak veya salatalara dökerek kullanabilirsiniz. Hindistancevizi yağı hipotiroidin neden olduğu şu belirtilere karşı vücudunuza destek olacaktır.
Hindistan cevizi yağı,Hindistan
07 Aralık 2018 Cuma 23:37