Hindistan'da 11 Kişi Gıda Zehirlenmesi Nedeniyle Öldü

YENİ Hindistan
'ın güneyinde bir tapınakta düzenlenen törenden sonra 11 kişi gıda zehirlenmesi nedeniyle öldü. Polis
, Karnataka eyaletinde Chamarajnagar bölgesinde yeni inşa edilen tapınak için düzenlenen törende verilen yemekten zehirlenen 11 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle 130'dan fazla kişinin hastaneye kaldırıldığı, 8'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Olayla ilgili tapınak yönetiminden 3 kişi gözaltına alınırken, dağıtılan yemek örneklerinin incelendiği kaydedildi.
Hindistan
15 Aralık 2018 Cumartesi 12:06