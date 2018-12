Hindistan'da 16. Yüzyıldan Kalma Caminin Yıkılışının 26. Yılı

06 Aralık 2018 Perşembe 16:36



YENİ Hindistan 'da Uttar Pradeş eyaletinde 16. yüzyıldan kalma bir caminin 1992'de fanatik Hindularca yıkılışının 26. yılında güvenlik önlemleri artırıldı.Uttar Pradeş eyalet hükümetinden bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Babri Camisi'nin 6 Aralık 1992'de yıkılışının 26. yılında olası tatsız olayların yaşanmasının önüne geçmek için Ayodhya şehrinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını ve tüm hassas noktalara takviye güvenlik ekiplerinin yerleştirildiğini belirtti.Adı açıklanmayan yetkili, "Hassas yerleri dikkatlice izliyoruz ve aynı zamanda bölgeye takviye güvenlik ekipleri gönderildi." dedi."Press Trust of India (PTI)" haber ajansı, VHP sözcülerinden Sharad Sharma'nın, VHP'nin ve çeşitli Hindu grupların perşembe günü Ayodhya'da "bir dizi dini program" düzenleyebileceğine ilişkin sözlerine yer verdi."Daha fazla bekleyemeyiz"Hindu aşırılıkçıların, 1990'ların başında yıkılan 16. yüzyıldan kalma Babri Camisi'nin bulunduğu tarihi sit alanında Hindu tapınağı inşa edilmesi yönündeki talebi gerilime yol açıyor.Radikal Hindu Vishva Hindu Parishad (VHP) hareketinin sözcüsü Vinod Bansal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Daha fazla bekleyemeyiz. Tapınağın yakın zamanda inşa edilmesi için parlamentoda gerekli kararın bir an önce alınmasını talep ediyoruz." dedi.Bansal, VHP liderlerinin 9 Aralık 'ta Yeni Delhi 'de toplanarak taleplerini hükümete yeniden ileteceklerini dile getirdi.Müslüman liderler Yüksek Mahkemenin kararından ümitliMüslüman liderler ise yalnızca üst mahkemenin bu sorunu çözeceğini söylüyor.Merkezi Yeni Delhi'de bulunan Müslüman Siyasi Konseyi Başkanı Tasleem Rahmani, AA muhabirine, "Yüksek Mahkemenin nihai kararını beklemek herkesin görevi. Tapınak inşa etme girişimleri aslında mahkemeye saygısızlık ve yargı makamlarımıza hakaret sayılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.Sit alanı davasında Yüksek Mahkemede Müslümanları temsil eden avukat ve Babri Mescid Eylem Komitesi organizatörü Zafaryab Jilani de anlaşmazlık için tek çözümün Hindistan Yüksek Mahkemesinin kararı olduğunu ve bazı Hindu partilerinin yeni girişimlerinin 2019'daki genel seçimleri öncesinde "Hindu oylarını kutuplaştırmayı" hedeflediğini ifade etti.Tapınak tartışması Müslümanları endişelendiriyorAşırı sağcı Shiv Sena Partisi ve VHP hareketinin öncülük ettiği grupların şehirde "Dharam Sabha" (Dini Kurultay) düzenlenmesi çağrısında bulunmasının ardından ülkenin farklı yerlerinden Hindu milliyetçileri 25 Kasım'da şehirde toplanmaya başlamıştı.Aşırılıkçı Hinduların Ayodhya'da toplanması üzerine çok sayıda Müslümanın bölgeden ayrıldığı, güvenlik önlemlerinin arttırıldığı tarihi şehre takviye birliklerin konuşlandırıldığı belirtilmişti.Müslüman Siyasi Konseyi Başkanı Rahmani, tapınak inşası çağrısının, 2019 genel seçimlerinden önce yoğunlaştığına dikkati çekerek, "Müslümanlar arasında korku atmosferi mevcut." demişti.Bansal, Hinduların meselenin çözümü için önceden mahkeme kararını beklediğini ancak artık bunu yapmayacaklarını belirterek, "Bugünkü buluşmanın, Ayodhya'da (Ram Tapınağı'nın inşa edilmesi) için her engeli ortadan kaldıracağını ümit ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.Rahmani, Müslümanların büyük topluluklar halinde bölgeden göç ettiği yönünde haberler aldıklarını vurgulayarak, iktidardaki Bharatiya Janata Partisini (BJP), oy toplamak için dini hassasiyetlerden çıkar sağlamakla suçlamıştı.Yıkılan caminin arazisi Hindular ve Müslümanlar arasında tartışma konusuTarihi Ayodhya şehrinde geçmişte Babri Camisi'nin bulunduğu alan, uzun yıllardır Hindularla Müslümanlar arasında tartışma konusu olmayı sürdürüyor.Radikal Hindular, Müslümanların 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine cami inşa ettiklerini iddia ediyor.Aşırılıkçı Hindular, Aralık 1992'de Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camisi'ni yıkmıştı.Caminin yıkılması, ülke çapında 2 bin civarında kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmalara neden olmuştu.Hindistan'da Müslümanlar, sit alanına yeniden bir cami, Hindular ise tanrı kabul ettikleri Rama'nın burada doğduğunu savunarak tapınak inşa edilmesini talep ediyor.Mesele yargıya yansırken Hindistan Yüksek Mahkemesi, davayla ilgili duruşmayı Ocak 2019'da görme kararı aldı.Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Faizabad kentinin adının geçen ay Ayodhya olarak değiştirilmesine karar verilmişti.Feyzabad kentine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Ayodhya, Hindu geleneğinde Kral Rama'nın doğum yeri olarak bilindiği için Hindular tarafından kutsal şehir olarak kabul ediliyor.