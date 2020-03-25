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Hindistan'da 21 günlük dışarı çıkma yasağı festivalleri etkiledi

YENİ Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla dün Başbakan Narendra Modi tarafından açıklanan 21 günlük dışarı çıkma yasağı, ülke genelindeki festivalleri etkiledi.

25.03.2020 18:38 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:38
Hindistan'da 21 günlük dışarı çıkma yasağı festivalleri etkiledi
YENİ Hindistan 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla dün Başbakan Narendra Modi tarafından açıklanan 21 günlük dışarı çıkma yasağı, ülke genelindeki festivalleri etkiledi.
Geleneksel Hindu takvimine göre yeni yılın başlangıcını kutlayan Ugadi, Gudi Parva, Navreh, Sajibu Cheiraoba festivalleri bu yıl yasak sebebiyle düzenlenmeyecek.
Hindistan'da Kovid-19 salgını sebebiyle 10 kişi yaşamını yitirmişti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: AA

Etiketler: Narendra Modi, Hindistan, Güncel

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