Hindistan'da 3 yaşındaki çocuk koronavirüse yakalandı
Hindistan'da 3 yaşındaki bir çocukta yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
09.03.2020 11:11 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:11
Hindistan 'da 3 yaşındaki bir çocukta yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Çocuğun, ailesi ile İtalya tatilinden geçen hafta dönüş yaptığı bildirildi.
Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde 3 yaşındaki bir çocukta koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Ailesi ile birlikte İtalya'da tatilde olduğu belirtilen çocuğun, geçen Cumartesi günü Hindistan'a dönüş yaptığı; Cochin Uluslararası Havaalanı'nda yapılan termal testin ardından koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Çocuğun anne ve babasının da gözlem altına alındığı bilgisi paylaşıldı. Hindistan'da ülke genelinde vaka sayısı 43 olarak açıklanırken, can kaybının olmadığı duyuruldu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Hindistan'da 3 yaşındaki çocuk koronavirüse yakalandı
Manşet
Haberler
Haberler
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Haberler
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Haberler
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı
Haberler
Petrol fiyatlarının düşmesiyle Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi
Haberler
Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı
Haberler
Türk Asil Hint Horozu üretimi yapan çiftçi, ayda 30 bin TL kazanıyor
Haberler
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı
Haberler
Oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez anne oldu