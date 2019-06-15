15.06.2019 11:05
Haberler»Dünya » Haber

Hindistan'da 7 kişi kanalizasyon tankında zehirlenerek öldü

Hindistan

Hindistan'da bir otelin kanalizasyonu temizlemeye çalışan 7 kişi gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Otel sahibi, ihmal ve ölüme sebebiyet vermek suçlaması ile gözaltına alındı.

Hindistan'da bir otelin kanalizasyonu temizlemeye çalışan 7 kişi gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay Hindistan'ın Gucerat eyaletine bağlı Fartikui bölgesinde meydana geldi. Yerel medya Darshan Otelinin kanalizasyonu temizlemek için tanka giren 4'ü temizlik görevlisi 7 kişinin gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yerel medya, hiçbir tedbir almadan foseptik tankına giren 4 temizlik görevlisinin bir süre içeriden çıkmadığını ve dışarıdan ikazlara da cevap vermediklerini gören yaşları 22 ile 24 arasında değişen 3 otel çalışanının da tanka girdiğini ve onların da zehirlenerek öldüklerini yazdı.

Bölge Polis Şefi Vekili Kalpesh Solanki, "Soludukları gazın tam olarak ne olduğunu ve tam olarak neler yaşandığını araştırıyoruz" dedi.

Otel sahibi, ihmal ve ölüme sebebiyet vermek suçlaması ile gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
medya, yerel, öldü, hindistan, Dünya

Son Dakika Haberleri
11:56 İZMİR Mücahit Öğretmen, öğrencilerinin ikinci babası
11:56 Umman Körfezi'ndeki iki tankere yönelik saldırı
11:55 Çocuğa cinsel istismarda aileler gerekli önlemi alıyor mu?
11:55 Ahmet Piriştina anıldı
11:55 Göztepe Rodallega yarışına girdi
11:55 Geç kaldığı için sınava alınmayan öğrenciyi polis teselli etti
11:55 Siverek'te arazi kavgası ve kaza: 6 ölü (1)