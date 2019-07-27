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Hindistan'da 700 kişinin mahsur kaldığı tren havadan görüntülendi

Hindistan'da 700 kişinin mahsur kaldığı tren havadan görüntülendiHindistan, (DHA)- Hindistan'da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen selde, Mumbai-Kolhapur arasında sefer yapan yolcu treninde 700 kişi mahsur kaldı.

27.07.2019 14:03
Hindistan'da 700 kişinin mahsur kaldığı tren havadan görüntülendi
Hindistan'da 700 kişinin mahsur kaldığı tren havadan görüntülendi
Hindistan, (DHA)- Hindistan'da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen selde, Mumbai-Kolhapur arasında sefer yapan yolcu treninde 700 kişi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.
Hindistan'da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel, Mumbai-Kolhapur seferini yapan yolcu treninin, Vangani kasabası yakınlarında durmasına sebep oldu. Trendeki 700 kişinin mahsur kaldığı; kadın ve çocuklardan oluşan 200 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Kurtarma çalışmaları devam ederken; trenin bulunduğu bölgeye 2 helikopter ve 6 kurtarma botunun sevk edildiği belirtildi.
Hindistan Hava Kuvvetleri ve Hindistan Deniz Kuvvetleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken; yolcu trenindeki kurtarma çalışmalarına dair havadan görüntü yayınladı.

Hindistan, Mumbai, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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