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- Hindistan'da Akaryakıt Tesisinde Patlama: 4 Ölü, 8 Yaralı

- Hindistan'da akaryakıt tesisinde patlama: 4 ölü, 8 yaralıMUMBAİ - Hindistan'da petrol ve gaz işleme tesisinde çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

03.09.2019 16:33
- Hindistan'da akaryakıt tesisinde patlama: 4 ölü, 8 yaralı
MUMBAİ - Hindistan'da petrol ve gaz işleme tesisinde çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.
Hindistan'ın Mumbai kentinde devlet tarafından işletilen Petrol ve Doğal Gaz Şirketi'ne ait bir petrol ve gaz işleme tesisinde yangın çıktı. Polis ve şirket tarafından yapılan açıklamada, yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yangının itfaiye ekipleri tarafından 2 saatte söndürüldüğü kaydedildi.
Yangının nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmazken, tesisin çevresindeki 1 kilometrelik alanın güvenlik gerekçesiyle kapatıldığı belirtildi.
- Hindistan'da Akaryakıt Tesisinde Patlama: 4 Ölü, 8 Yaralı

Hindistan, Güncel

Kaynak: İHA

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