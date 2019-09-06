Haberler» Güncel» Haber

Hindistan'da asırlık bina çöktü: 5 ölü

Hindistan'ın Gucerat eyaletinde 100 yıllık bir binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

06.09.2019 16:36 Hindistan'da asırlık bina çöktü: 5 ölü
Hindistan'ın Gucerat eyaletinde 100 yıllık bir binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
NDTV kanalının haberine göre, yetkililer, Ahmedabad şehrinin Amraiwadi bölgesinde dün çöken asırlık üç katlı binanın enkazında 5 kişinin cesedine ulaşıldığını belirtti.
Arama kurtarma çalışmalarının bu sabah itibarıyla son bulduğunu aktaran yetkililer, enkazdan yaralı halde çıkarılan, aralarında 2 yaşındaki bir kız çocuğunun da bulunduğu 8 kişinin ise tedavi altına alındığını bildirdi.
İtfaiye görevlisi Jayesh Khadia, 1919'da inşa edilen binada mülk sahibi ve akrabalarının yanı sıra iki veya üç kiracı ailenin yaşadığı bilgisini paylaştı.

Ahmedabad, Hindistan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:04   "Her koşulda milletimizi ve anavatanımızı savunacağız"
20:04   Manisa öldürülen türkan kulu, toprağa verildi
20:04   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Avrupa'ya Suriyeli sığınmacı uyarısı!
20:04   Kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
20:00   Barajda kaybolan adamında cansız bedenine ulaşıldı
20:00   Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
20:00   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İtalya'da