Hindistan'da Aslan Ölümleri

Hindistan
'ın Gucarat eyaletinde, kene ısırığına bağlı viral enfeksiyon dahil çeşitli nedenlerle ölen aslan sayısı 30'a çıktı.
Yerel basının Gir Ormanı ve Ulusal Parkı yetkililerine dayandırdığı habere göre, doğudaki Amreli bölgesinde eylül ayından bu yana kene ısırığına bağlı viral enfeksiyon dahil çeşitli nedenlerden ölen aslanların sayısı 30'a yükseldi.
Yetkililer, ekim ayında 31 aslanın önlem olarak Jasadhar'daki bakım merkezine götürüldüğünü ve virüs kaynaklı salgının kontrol altına alındığını açıklamıştı.
Gucerat eyaletindeki Orman Dairesinden yetkililer, 15 Ekim
'de, bir ayda 24 aslanın öldüğünü belirtmişti.
Gir Ormanı'nda 2015 yılında yapılan sayımda 523 aslanın yaşadığı belirlenmişti.