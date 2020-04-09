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Hindistan'da Asya'nın en büyük gecekondu bölgesinde Kovid-19 paniği

Hindistan'ın Mumbai (Bombay) kentinde bulunan Asya'nın en büyük gecekondu bölgesi Dharavi'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülmesi paniğe yol açtı.

09.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:00
Hindistan'da Asya'nın en büyük gecekondu bölgesinde Kovid-19 paniği
Hindistan 'ın Mumbai (Bombay) kentinde bulunan Asya 'nın en büyük gecekondu bölgesi Dharavi'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülmesi paniğe yol açtı.
Dünyadaki en yoğun nüfuslu bölgelerden biri olan ve sosyal mesafeyi korumanın neredeyse imkansıza yakın olduğu Dharavi'de şu ana dek 9 kişiye Kovid-19 bulaştı ve bir kişi hayatını kaybetti.
Yerel liderler, yetersiz kanalizasyon altyapısı ve sağlık olanaklarının hastalığın yayılmasına yol açacağını belirtiyor.
Dharavi Halkına Yardım Grubu adlı sivil toplum örgütünün başında bulunan Muhammed Eyüp Şeyh, AA muhabirine yaptığı açıklama, gecekondu halkının temizlik ihtiyacı için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Şeyh, her gün temizlik konusuyla ilgili sokak sokak duyurular yaptıklarını kaydetti.
Eski eyalet meclisi milletvekili Baburo Mane, Dharavi'deki göçmen işçilerinin memleketlerine geri gönderilmesinin bölgedeki yoğun kalabalığı azaltmanın en iyi yollarından biri olduğunu dile getirdi.
Öte yandan isminin açıklanmasını istemeyen bir gecekondu sakini, Dharavi'de küçük barakalarda 5 ila 8 kişilik ailelerin yaşadığını, bu kişilerin hastalığa yakalanma ve başkalarına bulaştırma riskleri bulunduğunu söyledi.
Bölge sakinlerinin binlercesinin üstü açık atık kanallarının kenarlarında yaşaması, hem Dharavi'de hem de Mumbai genelinde salgının yayılması konusunda paniğe yol açtı.
Odisha eyaleti dışarı çıkma yasağını 30 Nisan'a kadar uzattı
Hint basınındaki haberlere göre, Hindistan'ın Odisha eyaletinde hükümet, 15 Nisan'da sona ermesi planlanan sokağa çıkma yasağının 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.
Odisha, ülkede sokağa çıkma yasağını uzatan ilk eyalet oldu.
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 237'ye yükselirken, salgın sebebiyle 186 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Hindistan, Mumbai, Asya, Güncel
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