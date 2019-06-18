18.06.2019 12:13
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Hindistan'da atık su tankı çöktü: 3 ölü

Hindistan

Hindistan'ın Bengaluru şehrinde inşası süren bir atık su arıtma tankının çökmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Hindistan'ın Bengaluru şehrinde inşası süren bir atık su arıtma tankının çökmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Hindustan Times'ın haberine göre yetkililer, olayın yaklaşık 50 işçinin 30 dönümlük bir arazi üzerine yayılan kanalizasyon arıtma tesisine ait bir atık su arıtma tankının inşasında çalıştığı sırada yaşandığını ifade etti.
Tankın çökmesi sonucu 3 işçinin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, enkazın altında kalan yaklaşık 20 işçinin de polis, itfaiye ve ulusal afet yardım ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
Polis, tankın, çatı kısmının inşası sırasında çöktüğü bilgisini paylaştı.
Kaynak: AA
Times, İşçi, Hindistan, Güncel

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