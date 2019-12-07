Haberler » Dünya » Hindistan'da avukatlar, tecavüz ve katil zanlısını linç etmek istedi - Haberler

Hindistan'da avukatlar, tecavüz ve katil zanlısını linç etmek istedi

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde avukatlar, bir çocuğa tecavüz edip öldürdüğü iddia edilen zanlıyı Adalet Sarayı içerisinde ve dışında linç etmeye çalıştı.

07.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:45

'ın Madya Pradeş eyaletine bağlı Indore kentinde avukatlar, 4 yaşındaki bir kızı kaçırmak, tecavüz etmek ve sonra da boğarak öldürmek suçlamasıyla hakim karşısına çıkmayı bekleyen zanlıya saldırdı. Duruşma için sırasını bekleyen zanlıya sanık avukatlarının yanı sıra Adalet Sarayı'nda diğer davalar için bulunan başka avukatlar da saldırdı. Saldırı girişimi sonrasında Adalet Sarayının dışına çıkarılan zanlıyı linç etmeye çalışan avukatlar polis koridorunu yıkmaya çalıştı.

Bu ayın başında 4 yaşındaki bir kızın ailesi polise kayıp başvurusu yaptı. Kayıp kızın cesedi daha sonra tecavüz edilip, boğularak öldürülmüş şekilde bir poşete sarılı halde bulundu.

HİNDİSTAN HALKI ÖFKELİ

Benzer bir olay da Kerala eyaletinde yaşandı. İki küçük çocuğa tecavüz edip öldürmek suçlamasıyla hakim karşısına çıkan bir başka zanlı, delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı. Olay yerinde toplananlar serbest bırakılan şahsı dövüp yaraladı.

Indore ve Kerala'daki olaylar, Haydarabad'da polisin geçtiğimiz ay 26 yaşındaki bir veterinere tecavüz edip, öldürmekle suçlanan 4 kişiyi yapılan operasyonla öldürmesinden kısa bir süre sonra gerçekleşti. Tecavüz zanlılarını öldüren polisler ülkede kahraman ilan edildi.

Ülke genelinde özellikle kadınlara yönelik acımasız suçlarda yaşanan artış, halkın öfkesine neden oluyor. Halk suçlulara karşı yeterli cezai işlem uygulanmadığı için hükûmeti eleştiriyor.

Hindistan'da avukatlar, tecavüz ve katil zanlısını linç etmek istedi

Hindistan, 3. Sayfa, Dünya, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Dünya

Son Dakika Haberleri

18:07 AK Partili Ünal: Artık Türkiye'ye hiçbir konuda operasyon çekemiyorlar - Haberler
18:06 Şili'deki feministlerin dans performansı Arjantin'e uzandı - Haberler
18:02 Saraybosna'da "Diplomatik Kış Kermesi" düzenlendi - Haberler
17:45 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Şenyayla'da bugün 5 terörist etkisiz hale getirildi." - Haberler
17:43 Giresun Cezaevinden kaçan mahkum Ordu'da yakalandı - Haberler
17:02 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin genel merkez binası belli oldu - Haberler
16:35 Cami tuvaletinde intihar girişiminde bulunan adam ağır yaralandı - Haberler
16:30 Hindistan'da avukatlar, tecavüz ve katil zanlısını linç etmek istedi - Haberler
16:10 İngiltere'de bir kadın halıyla evlendi - Haberler
15:31 Erdoğan, Abdullah Gül'le arasında geçen 'Şehir Üniversitesi' diyaloğunu anlattı - Haberler
7.12.2019 18:14:26