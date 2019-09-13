Haberler » Güncel » Haber

- Hindistan'da Bakanlık Ofisinde Yangın

- Hindistan'da bakanlık ofisinde yangınYENİ DELHİ - Hindistan Kalkınma Bakanı Shehla Raza'nın ofisinde yangın çıktı.

13.09.2019 13:35
- Hindistan'da bakanlık ofisinde yangın
YENİ DELHİ - Hindistan Kalkınma Bakanı Shehla Raza'nın ofisinde yangın çıktı. Can kaybının yaşanmadığı yangın maddi hasara yol açtı.
Hindistan Kalkınma Bakanı Shehla Raza'nın ofisinde henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bakanlık o esnada Raza'nın ofisinde olmadığını, çalışanların güvenli bir şekilde tahliye edildiğini açıkladı. Yangın sonucu ofis büyük maddi zarar görürken etrafı dumanlar kapladı. Yangın yoğun uğraşlar sonucu söndürülürken Bakan Raza, yangının elektrik sistemindeki kısa devre nedeniyle çıkmış olabileceğini söyledi.
- Hindistan'da Bakanlık Ofisinde Yangın

Hindistan, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:02 Van'da 5 bin kişiye aşure dağıtıldı
17:01 Beyoğlu'nda apart otelde 2 ingiliz turistin sır ölümü
17:00 İkiz bebeklere hamile olan kadını öldüren erkek arkadaşı tutuklandı
17:00 Rektör Akdoğan, üniversitede incelemelerde bulundu
17:00 Başkan Aydıner vatandaşlara aşure dağıttı
16:59 Avrupa Hareketlilik Haftası İnegöl'de hareketli geçecek
16:58 Dha yurt bülteni - 15