03.07.2019 13:04
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Hindistan'da baraj patladı: 6 ölü

Hindistan

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle patlayan baraj 6 kişinin hayatını kaybetmesine, 18 kişinin kaybolmasına neden oldu.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle patlayan baraj 6 kişinin hayatını kaybetmesine, 18 kişinin kaybolmasına neden oldu.

Hindistan'da şiddetli yağışın ardından patlayan baraj çok sayıda ölüme ve ciddi yıkıma neden oldu. Şiddetli yağışlara daha fazla direnemeyerek patlayan baraj 6 kişinin ölümüne yol açtı. Baraj suyunun büyük yıkıma neden olduğu belirtilirken, daha fazla can kaybının olmasından endişe ediliyor. Kaybolan 18 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Her yıl Haziran ayından Eylül kadar süren muson yağmurları sebebiyle ülkede çok sayıda bina da yıkıldı. - MUMBAİ
Kaynak: İHA
3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:22   Traktörün arkasındaki yolculuk faciaya davetiye çıkardı
13:21   FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı
13:17   Tartıştığı şahsı av tüfeği ile vurdu: 1'i ağır 2 yaralı
13:13   Yol verme tartışmasında silahla yaralanan sürücü, hayatını kaybetti
13:12   Jet skili hırsızlar iş adamlarının yatlarına dadandı
13:12   Kaymakam Okatan, yol uygulamasına katıldı
13:09   Hafif ticari araç askeri araca çarptı: 1 yaralı